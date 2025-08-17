Kéretlen vérebként esik neki mindenkinek, akiről úgy gondolja, nem lojális Trumphoz

„Trump elnök az első az életemben, ha ezzel nem tudsz mit kezdeni, akkor keress mást magadnak” – ezt mondta az élettársának a 32 éves Laura Loomer; a férfi egyelőre maradt. A nő már egy évtizede Donald Trumpnak szenteli az idejét, mindig új ruhát vesz, amikor az elnökkel találkozik, hogy a legjobban nézzen ki. Bár állítólag Trump többször is állást ajánlott neki, a legvadabb összeesküvés-elméleteket terjesztő, magát büszke iszlamofóbnak és fehér nacionalistának valló, szélsőjobboldali Loomer alkalmazását az elnök környezetének mindig sikerült megakadályoznia.

Ki az a szélsőjobboldali konteoinfluenszer, aki a hírek szerint elérte Trumpnál több nemzetbiztonsági vezető kirúgását? Laura Loomer korábban már többször is annyira túltolta az elmebajt, hogy még a keményvonalas trumpisták is igyekeztek elhatárolódni tőle.

A naponta 14 órát is az okostelefonján lógó, a közösségi médiában hiperaktív nő így online kutatására alapozva támad azokra, akik szerinte nem eléggé lojálisak a Tegyük Újra Naggyá Amerikát (MAGA) mozgalom vezéréhez. Már tucatnyian vesztették el az állásukat a vádjai nyomán, a legértékesebb trófeája a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) igazgatója, akinek az volt a bűne, hogy még Joe Biden nevezte ki.