Kéretlen vérebként esik neki mindenkinek, akiről úgy gondolja, nem lojális Trumphoz

Az amerikai elnök rajongója, Laura Loomer aktivistaként szenteli az életét annak, hogy leleplezze azokat, akik nem eléggé lojálisak Trumphoz.

Kéretlen vérebként esik neki mindenkinek, akiről úgy gondolja, nem lojális Trumphoz

„Trump elnök az első az életemben, ha ezzel nem tudsz mit kezdeni, akkor keress mást magadnak” – ezt mondta az élettársának a 32 éves Laura Loomer; a férfi egyelőre maradt. A nő már egy évtizede Donald Trumpnak szenteli az idejét, mindig új ruhát vesz, amikor az elnökkel találkozik, hogy a legjobban nézzen ki. Bár állítólag Trump többször is állást ajánlott neki, a legvadabb összeesküvés-elméleteket terjesztő, magát büszke iszlamofóbnak és fehér nacionalistának valló, szélsőjobboldali Loomer alkalmazását az elnök környezetének mindig sikerült megakadályoznia.

Ki az a szélsőjobboldali konteoinfluenszer, aki a hírek szerint elérte Trumpnál több nemzetbiztonsági vezető kirúgását?

Laura Loomer korábban már többször is annyira túltolta az elmebajt, hogy még a keményvonalas trumpisták is igyekeztek elhatárolódni tőle.

A naponta 14 órát is az okostelefonján lógó, a közösségi médiában hiperaktív nő így online kutatására alapozva támad azokra, akik szerinte nem eléggé lojálisak a Tegyük Újra Naggyá Amerikát (MAGA) mozgalom vezéréhez. Már tucatnyian vesztették el az állásukat a vádjai nyomán, a legértékesebb trófeája a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) igazgatója, akinek az volt a bűne, hogy még Joe Biden nevezte ki.

2025 33. lapszám