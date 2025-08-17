Halálos vasúti gázolás miatt késnek a vonatok a székesfehérvári vonalon

Vasúti gázolás történt hajnalban Agárdon, a Veszprémből 4:58-kor Budapestre elindult sebesvonat a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban elütött egy gyalogost, aki a balesetben életét vesztette, írja a Mávinform.

A baleseti helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel megnőhet, vonatkimaradásokra is számítani kell, tájékoztat a Máv.

A székesfehérvári vonalon a fentiek miatt a következő forgalmi változásokkal kell számolni:

A Göcsej és a Bakony IC-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak.

A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok csak a Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között járnak.

A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban megállnak.

Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.

A dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC vonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.

Gárdony és Székesfehérvár között a Volán járatain a vasúti jegyek érvényesek.

(Nyitóképünk illusztráció)