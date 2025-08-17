Gigászok csatája: a 612 lovas Mercedes-AMG E 53 a 727 lóerős BMW M5 ellen

Ha középkategóriás prémium szedánokról esik szó, akkor egyszerűen megkerülhetetlen az idén 32. születésnapját ünneplő Mercedes E-osztály, és hasonlóan komoly rajongótáborral rendelkezik a bajor főrivális, az immár 53 éves múltra visszatekintő 5-ös sorozatú BMW.

A legendás germán limuzinok az évtizedek során megannyi különböző benzines és gázolajos változatban készültek, de generációról generációra mindig az AMG, illetve az M topmodellek váltották ki a legtöbb érzelmet belőlünk.

Nincs ez másképp napjainkban sem, amikor a Mercedes-AMG E 53 és a legújabb BMW M5 csap össze egymással a csúcskategóriában. A két sportmodell nem kerülhette el a sorsát – mindkettő igen nehéz, de méregerős plugin hibrid hajtással hódít 2025 derekán.

Egymásnak eresztettük a 6 hengeres über E-osztályt és a kettővel több hengerrel hódító vadonatúj M5-öst, jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

BMW M5 László Ferenc

Külső megjelenés

Az E53 sem kicsi a maga 4,96 méteres hosszával, azonban az M5 több mint 13 centiméterrel hosszabb nála, és a BMW minden irányban kicsit nagyobb a Mercedesnél.

Az M5 3,5 centiméterrel nagyobb tengelytávja kevésbé szúr szemet, mint a 3,8 centiméterrel nagyobb magassága, ami annak következménye, hogy az aktuális 5-ös sorozatból tisztán elektromos i5-ös kivitel is kapható, melynek alsó szekciójában bizony kell a hely a hatalmas akkumulátornak.

Az E könnyen tud slankabb lenni, hiszen nem gyártanak belőle lokálisan zéró emissziós verziót. Persze a Mercedes is kínál villanyos modellt a kategóriában, amit EQE-nek hívnak és szappantartó formaterve miatt sokan elintéznek egy egyszerű kézlegyintéssel.

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

A Mercedes elejét a hatszögletű és függőleges osztatú hűtőrács, a hatalmas csillag embléma és a karakteres fényszórók uralják, hátul pedig szolid légterelőre, csillag betétes lámpatestekre, és négy méretes kipufogóvégre lehetünk figyelmesek.

A BMW világító peremű hatalmas vesével, szögletesebb fényszórókkal, vékonyka hátsó lámpákkal és szintén kis légterelővel és négy hatalmas kidörgővel hódít.

A szépség megítélése ugyebár meglehetősen szubjektív dolog, mi mindenesetre az E 53 külső dizájnját megnyerőbbnek találjuk.

Mercedes-BMW: 1-0

BMW M5 László Ferenc

BMW M5 László Ferenc

Belső értékek

Az AMG remek fogású kormányán érintésérzékeny felületek és két üzemmódválasztó szatellitgomb figyel, és a Superscreen koncepció jegyében nemcsak a kormány mögött és középen, hanem az anyósülés előtt is található egy harmadik kijelző.

A légbefúvók lamellái nemcsak kézzel, hanem akár motorikusan is állíthatók és rajtuk keresztül a kesztyűtartóban lévő fedélzeti parfüm illata is eláraszthatja az utasteret.

A Burmester hi-fi lehengerlően szól, az ülések nemcsak látványosak, hanem remekül is tartanak, a minőségérzet pedig messze átlag feletti, és utóbbi az, melyben az elektromos testvérmodell, az EQE jelentősen elvérzik.

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

Az M GmbH legfrissebb terméke teljesen más, kevésbé otthonos és sokkal inkább technokrata műszerfallal bír, melyre felár ellenében sem rendelhető harmadik kijelző, de ez vélhetően keveseknek hiányzik igazán.

A piros középállásjelzős kormány márkatipikusan vaskos és a két piros gombjára egyszerűen beprogramozhatók a kedvenc beállításaink. A Bowers & Wilkins hangrendszeren lehetetlen fogást találni és a világító logós kagylóülések is közel állnak a tökéleteshez.

Ebben a kategóriában nehéz győztest hirdetnünk, de bennünket összességében valahogy picit jobban meggyőzött a csillagos delikvens.

Mercedes-BMW: 2-0

BMW M5 László Ferenc

BMW M5 László Ferenc

Erőfitogtatás

Nem árt tisztázni, hogy az M5 igazi ellenfele az E 63 lenne, de mivel ilyen modellt jelenleg nem kínál, és a közeljövőben várhatóan nem is fog kínálni a Mercedes, marad a polgáribb világlátású E 53.

A 3 literes 6 hengeres turbómotor 449 lóerőt és 560 Nm-t szabadít rá az aszfaltra, amihez hozzájön még a villany frontról érkező 163 lóerő és 480 Nm. A végeredmény 585 lóerő és 750 Nm, de rajtelektronikás induláskor rövid ideig akár 612 lóerő is lehívható.

Utóbbi egész konkrétan az előző generációs E-ből készített AMG 63 szintje, csak éppen abban még 4 literes biturbó V8 morgott.

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

Az új M5-ben maradt a korábbi 4,4 literes biturbó V8-as egység, igaz annak teljesítménye 600-635-ről 585 lóerőre olvadt, változatlanul 750 Nm-es csúcsnyomaték mellett. Igen ám, de itt is bejön a képbe a villany a maga 197 lóerejével és 280 Nm-ével, melynek köszönhetően végül 727 lóerős rekordteljesítmény és teherautónyi 1000 Nm-es nyomaték áll rendelkezésre.

Nem kérdés, ezt a versenyszámot egyértelműen és magabiztosan az 5-ös nyeri.

Mercedes-BMW: 2-1

BMW M5 László Ferenc

Vezetési élmény

Míg a 381 lovas őszinte 6 hengeres E 450 1960, addig a plugin hibrid E 53 nem kevesebb, mint 2390 kilogrammot nyom a mérlegen. Ez egyszerűen rengeteg, és bár a mérnökök megpróbálták palástolni a hatalmas tömeget, fékezéskor és kanyarodáskor bizony érződik, hogy az új E 53 kereken 4 mázsával nehezebb az előző E 63-nál.

A kormányzás pontos, bár elég szintetikus, a motorhang elég elfojtott és szintén mesterkéltnek tűnik, viszont a 3,8 másodperces 0-100-as sprint nagyon is meggyőző, a 250-re limitált végsebesség pedig 941 ezer forint ellenében 280-ra emeltethető.

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

Viszonyításképp, a 435+22 lovas előző hibrid E 53 4,5 másodperc alatt tudta le a 0-100-at, de a 300 km/h végsebességű E 63-nak ehhez 3,4 másodperc is elegendő volt.

A finoman kapcsolgató 9 fokozatú automata váltós és hátsó fókuszú összkerék-hajtású új E 53 Achilles sarka a fék: a fékérzet valahogy nincs rendben és a fékrendszer fáradékonysága is kifogásolható. Komoly negatívum, hogy a típushoz felár ellenében sem kérhető combosabb karbonkerámia rendszer.

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

Leírni is szörnyű, hogy az M5 még az E 53-nál is nehezebb 120 kilogrammal, a mérleg nyelve csak 2,51 tonnánál pihen meg, de vezetés közben a bajor gép picit mintha könnyebbnek érződne sváb ellenfelénél.

Komoly fegyvertény, hogy a szupergyors 8 fokozatú automata váltós, és összkerék-hajtása ellenére könnyen driftre fogható M5 amúgy is kiváló normál fékét 3,8 millió forint ellenében karbonkerámiára lehet cserélni, ezenkívül pedig az ötös kormányzás, futómű és motorhang fronton is veri az E-t.

BMW M5 László Ferenc

Bár a korábbi 3-3,4 másodperces 0-100-as szintidő 3,5 másodpercre romlott, ez a gyakorlatban egyáltalán nem érződik, az M5 komoly színházzal körítve őrült módon pattan fel álló helyzetből 100-as tempóra. Az Autobahnon pedig királykategóriásnak számít az opcionálisan 305 km/h-s végsebességével.

Tiszta sor, hogy ebben a versenyszámban az M5 kiütéssel veri az E 53-at.

Mercedes-BMW: 2-2

BMW M5 László Ferenc

Szürke hétköznapok

Az egy dolog, hogy a szerpentineken és a versenypályákon hogyan teljesítenek a vasak, de hasonlóan fontos, hogy e mellett mennyire maradnak élhetők a szürke hétköznapokban.

Az utastér mindkét esetben hasonlóan tágas, és bár az E 53 és az M5 is ötszemélyes kialakítású, a vaskos kardánalagút miatt hátul középen egyikben sem túl kényelmes utazni.

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

BMW M5 László Ferenc

Az E-osztály csomagtartója a hibridség miatt 540-ről alig 370 literre olvadt, ami minden várakozást alulmúl – az M5 esetében 520-ról csak 466 literre csökkent a rendelkezésre álló hely.

Jó hír, hogy mindkét sportmodell elérhető kombiként is. A Mercedesnél 1 millió forintot számítanak fel a praktikusabb kivitelért, melynek puttonya 460-1675 literes, a BMW a szedánnál 800 ezer forinttal drágábban adja az 500-1630 literes csomagterű kombit.

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

BMW M5 László Ferenc

Meglepő, de az M5 adaptív futóműve normál módban meglepően komfortos tud lenni, a peres gumikkal szerelt hatalmas felnik sem teszik élhetetlenné a potens fenevadat, mely hibrid és elektromos módban is szimpatikusabban viselkedik a riválisánál.

A Mercedes nettó 21,2 kWh kapacitású akkumulátora a gyári adatok szerint 100 kilométeres elektromos hatótávot tesz lehetővé, a BMW nettó 18,6 kWh-s telepe pedig körülbelül 70 kilométeres hatótávval kecsegtet. Ezek a gyakorlatban nehezen hozhatók, mindenesetre a BMW által közölt hatótávadat közelebb áll a valósághoz.

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

Elektromos módban mindkét autó maximum 140-nel képes gurulni, és AC-n mindkettő maximum 11 kW-tal tölthető. DC-töltésre csak a Mercedes képes, 60 kW-tal akár 20 perc alatt letudható egy 10-ről 80 százalékra történő feltöltés. A BMW-t 0-ról 100 százalékra 135 perc alatt feltölteni – az üzemanyagtartályok egyformán 60 literesek.

A fogyasztás jelentősen függ a felhasználási körülményektől és az elektromos töltési lehetőségektől, illetve hajlandóságtól, de mindkét sportszedán reálisan valahol 12-14 liter körül fogyaszt átlagban. Tartósan üvegelve pedig akár bőven 20 liter felett.

Mindent összevetve jelen delikvenseink közül furcsa módon az alapvetően izompolósabb karakterű M5 élhető némileg jobban a hétköznapokban.

Mercedes-BMW: 2-3

BMW M5 László Ferenc

Árkérdés

Cikkünk írásakor 44,5 millió forinton nyit a Mercedes-AMG E 53, az Edition 1 limitált szériás jól felszerelt tesztautó árcéduláján pedig sokkolóan magas, 64,1 millió forintos összeg feszít.

A BMW M5 52,3 millió forinttól indul, a tesztautó extrákkal növelt ára 60,7 millió forint, vagyis ár/érték arányban egyértelműen jobban teljesít.

A BMW háza táján szóba jöhet még esetleg a 3 literes 6 hengeres motorral szerelt 489 lovas plugin hibrid 550e, melyért alaphangon 33 millió forintot kell fizetni.

A Mercedesnél 34,7 millió forinton startol a 381+23 lovas lágyhibrid 3 literes 6 hengeres E 450.

Mercedes-BMW: 2-4

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc

BMW M5 László Ferenc

Konklúzió

Házi versenyünket a BMW M5 nyerte, mely bár az új idők plugin hibrid szellemében még nehezebb, mint a Mercedes-AMG E 53, egyértelműen brutálisabb produkciót ad elő, sokkal jobb vezetni és a hétköznapokban sem viselkedik faragatlanul.

Persze a szemrevalóbb külsejű és otthonosabb belsejű csillagosnak is megvannak a maga érdemei, így minden bizonnyal az AMG is megtalálja majd a maga vásárlóközönségét.

Remek dolog, hogy ezekkel az új német prémium sportszedánokkal akár hosszabb távok is megtehetők lokálisan zéró emisszió mellett, és hogy a pályanapokról későn hazatérve némán lopakodva nem ébresztik fel a szomszédokat.

Viszont kétség sem férhet hozzá, hogy az elődeik sokkal őszintébb produkciót adtak elő, így ezek az “analógabb” régivágású vasak még sokáig meg fogják őrizni a saját népes rajongótáboraikat. Hiszen ki ne emlékezne az előző E 63 mennydörgő hangjára és a korábbi M5 CS légiesen könnyed lézerpontos vezethetőségére…

Mercedes-AMG E 53 László Ferenc