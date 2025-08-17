Oroszország még nem döntötte el, mikor fejezi be a gyilkolást – értékelt Zelenszkij, aki már készül a találkozójára Trumppal

„Látjuk, hogy Oroszország elutasítja a tűzszünetre irányuló számos felhívást, és még nem határozta meg, mikor fogja befejezni a gyilkolást. Ez bonyolítja a helyzetet.” – írta az X-en közzétett bejegyzésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, megköszönve a balti államok Ukrajna melletti közös kiállását, és megosztva az erről szóló nyilatkozatot.

Zelenszkij a Trump-Putyin találkozóra utalva megjegyezte: a gyilkolás leállítása a háború leállításának kulcseleme. Úgy vélte, nagy erőfeszítésekre lehet szükség ahhoz, hogy Oroszországban meglegyen az akarat a harcok leállításánál is sokkal nagyobb feladat, a szomszédjaival való békés együttélés megvalósítására. De hozzátette:

együtt dolgozunk a béke és a biztonság érdekében.

Az ukrán elnök kitért arra is, hogy ő maga is folyamatos egyeztetésekben van egész hétvégén, továbbá felkészül a hétfői találkozóra Trump elnökkel. Hozzátette: „Mi Ukrajnában üdvözöljük a skandináv-balti partnerek elvi nyilatkozatát, és hálásak vagyunk a nagyon jelentős segítségükért. Az egység mindannyiunkat erősít!”

