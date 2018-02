Nagy-Britanniának biztosítani kell azt, hogy Észak-Írország az EU vámuniójában maradhasson, és ezzel együtt fogadja el az Európai Bíróság joghatóságát – többek között ezt tartalmazza az a tárgyalási papír, amelyet Brüsszel szerdán tett közzé. A 120 oldalas, 168 pontot tartalmazó dokumentum annak az egyezménynek az alapja, amely az Egyesült Királyság és az Európai Unió Brexit utáni viszonyát határozza meg.

A javaslat szembemegy azzal, amit a Theresa May vezette brit kormány – és a kisebbségben kormányzó Konzervatívok partnere, az észak-ír DUP – szeretne, vagyis a teljes elszakadást, az úgynevezett hard Brexitet. A tervezetet ismertető Michel Barnier uniós Brexit-főtárgyaló szerint azonban ez az egyetlen egyszerű és praktikus megoldás arra, hogy elkerüljék a fizikai határ visszaállítását, szembemenve az ír-északír békemegállapodással.

Az északír kérdés azonban csak az egyik megoldhatatlannak tűnő probléma a Brexit-tárgyalásokon, amelyeknek a lezárására mindössze bő fél év maradt a felek számára. Egy másik ilyen például az, hogy a londoni kormány 2019. március 19-re tervezett brit kilépés utáni átmeneti időszakban érkező uniós polgárokkal kapcsolatban szigorúbb elbírálást helyezett kilátásba azokkal ellentétben, akik korábban vállalnak munkát a szigetországban. Barnier sajtótájékoztatóján kiemelte: ez elfogadhatatlan. A dokumentumban mellesleg semmilyen utalás nincs arra, hogy – a brit kormány informális kéréseit tiszteletben tartva – az átmeneti időszak 2020 végén túl is terjedjen.

Az uniós vezetőknek láthatóan fogy a türelme a Brexit-tárgyalások megrekedése miatt. Barnier sokadszor ismételte el, hogy alig maradt idő, Donald Tusk, a tagállamokat tömörítő Európai Tanács elnöke pedig a múlt pénteki EU-csúcs után beszélt arról, hogy a May-kormány javaslatai tisztán illúziókon alapulnak.

A brit kormány most mindenesetre azt jelezte a Financial Timesnak, hogy semmilyen olyan megoldást nem fogad el – Észak-Írországgal kapcsolatban sem –, ami megsérti az Egyesült Királyság integritását. A Bloombergnek nyilatkozó források is arról beszéltek: May kemény harcra készül.