Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"441de49f-688d-404f-bc15-2538c97f0d9a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első alkalommal esett ki a Bundesliga első osztályából a Hamburg együttese. Amikor a kiesés egyértelművé vált, a Hamburg szurkolói fáklyákat dobáltak a pályára, hogy késleltessék a Borussia Mönchengladbach elleni mérkőzés lefújását.\r

","shortLead":"Első alkalommal esett ki a Bundesliga első osztályából a Hamburg együttese. Amikor a kiesés egyértelművé vált...","id":"20180512_Botranyos_korulmenyek_kozott_esett_ki_a_Hamburg_a_Bundesligabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=441de49f-688d-404f-bc15-2538c97f0d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59bb2e7-04f7-4ed3-a98e-091811cb0848","keywords":null,"link":"/sport/20180512_Botranyos_korulmenyek_kozott_esett_ki_a_Hamburg_a_Bundesligabol","timestamp":"2018. május. 12. 21:32","title":"Botrányosan esett a Hamburg, Szalai gólt lőtt, Dárdaiékat elverték Gulácsiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi versenyen ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő...","id":"20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86be1643-5a3c-42cb-b7f9-1e69e409b98b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","timestamp":"2018. május. 12. 16:32","title":"Hamiltoné a pole pozíció Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szlovén Szlovén Demokrata Párt kampánygyűlésén felszólaló Orbán Viktor szerint elveszíthetjük az országainkat, ha Európa nem védi meg magát, illetve Európából meghívókat küldenek a kontinens felé indulni akaróknak.","shortLead":"A szlovén Szlovén Demokrata Párt kampánygyűlésén felszólaló Orbán Viktor szerint elveszíthetjük az országainkat, ha...","id":"20180511_orban_szegyen_hogy_egyes_europai_vezetok_marx_elott_hodolnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3ea528-00dc-4726-b040-ac1ee333c94b","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_orban_szegyen_hogy_egyes_europai_vezetok_marx_elott_hodolnak","timestamp":"2018. május. 11. 21:49","title":"Orbán: Szégyen, hogy egyes európai vezetők Marx előtt hódolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Egy örökösnél jelent meg a követeléskezelő, hogy fizesse ki 2009-ben elhunyt édesapja 2011-ben, idestova hét éve lejárt villanyszámláját. Rémálom, hogy az ügy akár végrehajtásig is fajulhat.","shortLead":"Egy örökösnél jelent meg a követeléskezelő, hogy fizesse ki 2009-ben elhunyt édesapja 2011-ben, idestova hét éve lejárt...","id":"20180511_Orokolt_adossag_Kilenc_eve_elhunyt_ferfi_lanyan_kovetelik_a_villanyszamlat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15595a87-c66e-430b-9337-564fe291025d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Orokolt_adossag_Kilenc_eve_elhunyt_ferfi_lanyan_kovetelik_a_villanyszamlat","timestamp":"2018. május. 11. 18:00","title":"Örökölt adósság: kilenc éve elhunyt férfi lányán követelik a villanyszámlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb56b5e7-6a1f-43ed-ae6b-ddcc3d7a0ab3","c_author":"Vodafone","category":"brandcontent","description":"Bár ma már egyre kevésbé képzelhető el jól működő vállalkozás megfelelő informatikai és távközlési háttér nélkül, az európai és hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) többsége továbbra is a digitális átalakulás kihívásaival küzd.","shortLead":"Bár ma már egyre kevésbé képzelhető el jól működő vállalkozás megfelelő informatikai és távközlési háttér nélkül...","id":"20180510_Digitalizacio_nelkul_nincs_fejlodes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb56b5e7-6a1f-43ed-ae6b-ddcc3d7a0ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988653cc-8409-4995-b508-62431f064e3b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180510_Digitalizacio_nelkul_nincs_fejlodes","timestamp":"2018. május. 11. 19:30","title":"Digitalizáció nélkül nincs fejlődés: Professzionális szolgáltatásokkal erősíthetnek a kis- és közepes vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország elfogadhatatlannak nevezte, hogy az USA újra szankciókat vezet be az Iránnal kereskedő cégek ellen. Az európai cégekre is vonatkozó intézkedéseket az után kezdték el újra életbe léptetni, hogy Donald Trump amerikai elnök felmondta az Iránnal kötött 2015-ös atomalkut.","shortLead":"Franciaország elfogadhatatlannak nevezte, hogy az USA újra szankciókat vezet be az Iránnal kereskedő cégek ellen...","id":"20180511_Iran_miatt_romlik_Europa_es_az_USA_viszonya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d7496b-b57b-4fe2-9086-07aa53c63e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Iran_miatt_romlik_Europa_es_az_USA_viszonya","timestamp":"2018. május. 11. 10:52","title":"Irán miatt romlik Európa és az USA viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"","category":"kkv","description":"Az oslói kormány korlátozni akarja az Airbnb és más hasonló lakáskiadó szolgáltatások használatát.","shortLead":"Az oslói kormány korlátozni akarja az Airbnb és más hasonló lakáskiadó szolgáltatások használatát.","id":"20180512_Norvegiaban_szukitik_az_Airbnbs_lehetosegeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623b9fb3-bf79-4ce0-994a-ae833d326037","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Norvegiaban_szukitik_az_Airbnbs_lehetosegeket","timestamp":"2018. május. 12. 14:46","title":"Norvégiában szűkítik az Airbnb-s lehetőségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33a1f9d-5bb3-4cc9-a9b3-89dfe4cdc15b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Medgyessy-kormány miniszteri biztosát, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét hétéves procedúra után ismerték el politikai menekültnek – tudta meg a RomNet.","shortLead":"A Medgyessy-kormány miniszteri biztosát, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét hétéves procedúra után...","id":"20180511_mohacsi_viktoria_politikai_menedekjogot_kapott_Kanadaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33a1f9d-5bb3-4cc9-a9b3-89dfe4cdc15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e8810-3c2b-440d-b4ec-ed4a08b0bedd","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_mohacsi_viktoria_politikai_menedekjogot_kapott_Kanadaban","timestamp":"2018. május. 11. 12:06","title":"Mohácsi Viktória politikai menedékjogot kapott Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]