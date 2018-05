Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a7619f2-9af5-4250-94c3-01e549e3e692","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nagy tanulságokra jött rá 8 év alatt.","shortLead":"Nagy tanulságokra jött rá 8 év alatt.","id":"20180517_Ime_Balog_Zoltan_utolso_miniszterkent_elmondott_beszede","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a7619f2-9af5-4250-94c3-01e549e3e692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c33856-50a0-402f-ad67-8f38a946db67","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Ime_Balog_Zoltan_utolso_miniszterkent_elmondott_beszede","timestamp":"2018. május. 17. 13:45","title":"Íme Balog Zoltán utolsó, miniszterként elmondott beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél rosszabb esküvőt el sem tud képzelni a színésznő.","shortLead":"Ennél rosszabb esküvőt el sem tud képzelni a színésznő.","id":"20180518_Amy_Schumer_nagyon_sajnalja_Meghan_Marklet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fca622d-2d2d-4433-8924-e2069a34dbac","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Amy_Schumer_nagyon_sajnalja_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. május. 18. 11:15","title":"Amy Schumer nagyon sajnálja Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359e9b7a-8461-4581-8571-ceaccfd6ec51","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bősz Anett liberális politikus kilépett a Párbeszéd frakciójából, ami így a megszűnés határára sodródott. Közben kiderült, az MSZP már lemondott elnöke megrövidítette saját pártját évi 60 millió forinttal. Nem várt fordulatokat hozott a péntek.","shortLead":"Bősz Anett liberális politikus kilépett a Párbeszéd frakciójából, ami így a megszűnés határára sodródott. Közben...","id":"20180518_Ilyen_harakirit_regen_lattunk_a_baloldalon_de_ki_mozgatja_a_szalakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=359e9b7a-8461-4581-8571-ceaccfd6ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fe066d-04fb-4cc7-aaa8-f8c322a372a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ilyen_harakirit_regen_lattunk_a_baloldalon_de_ki_mozgatja_a_szalakat","timestamp":"2018. május. 18. 18:37","title":"Ilyen harakirit régen láttunk a baloldalon. De ki mozgatja a szálakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d13d71b-eb2a-4565-8970-f7dcd36d21ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót ártalmatlanították, nem sérült meg senki. ","shortLead":"A támadót ártalmatlanították, nem sérült meg senki. ","id":"20180518_Lovoldozes_volt_Trump_egyik_golfklubjanal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d13d71b-eb2a-4565-8970-f7dcd36d21ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db964d2a-da98-403b-9722-6f5c6bf4b2d3","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Lovoldozes_volt_Trump_egyik_golfklubjanal","timestamp":"2018. május. 18. 10:38","title":"Lövöldözés volt Trump egyik golfklubjánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túlságosan sok készpénzt használnak a magyarok, ezen mindenképp változtatni kell a miniszter szerint.","shortLead":"Túlságosan sok készpénzt használnak a magyarok, ezen mindenképp változtatni kell a miniszter szerint.","id":"20180517_Varga_Mihaly_eltuntetne_a_sarga_csekkeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125b550b-d0eb-4d03-ac14-00cb924dfe27","keywords":null,"link":"/kkv/20180517_Varga_Mihaly_eltuntetne_a_sarga_csekkeket","timestamp":"2018. május. 17. 10:41","title":"Varga Mihály eltüntetné a sárga csekkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330f4242-fbac-4132-8fac-31469194837f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research májusi felmérésében toronymagasan vezet a Fidesz, újra kétharmadot szerezne. ","shortLead":"A Závecz Research májusi felmérésében toronymagasan vezet a Fidesz, újra kétharmadot szerezne. ","id":"20180517_Ujra_ketharmadot_szerezne_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330f4242-fbac-4132-8fac-31469194837f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799f36c7-7fa3-4783-b6b5-a078eb5a8ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Ujra_ketharmadot_szerezne_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 17. 10:16","title":"Kiderült, mennyire bánják az emberek a kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77400c43-97db-40a9-96c6-c48959c073f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a 2017-ben született babák anyakönyvezési statisztikája, ez alapján a Bence és a Hanna továbbra is a két legnépszerűbb keresztnév. ","shortLead":"Megjelent a 2017-ben született babák anyakönyvezési statisztikája, ez alapján a Bence és a Hanna továbbra is a két...","id":"20180517_2017ben_ezekre_a_keresztnevekre_buktak_a_szulok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77400c43-97db-40a9-96c6-c48959c073f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2870f4d9-b263-491e-a960-af79d7d717a2","keywords":null,"link":"/elet/20180517_2017ben_ezekre_a_keresztnevekre_buktak_a_szulok","timestamp":"2018. május. 17. 14:59","title":"2017-ben ezekre a keresztnevekre buktak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9439aafc-313e-4a77-a526-e73ce54558fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a Facebookon is elbúcsúzott. ","shortLead":"A volt miniszter a Facebookon is elbúcsúzott. ","id":"20180517_Balog_Sokan_segitettek_hogy_a_feladat_ne_mission_impossible_legyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9439aafc-313e-4a77-a526-e73ce54558fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcb9e80-31ad-437b-8651-d942443734d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Balog_Sokan_segitettek_hogy_a_feladat_ne_mission_impossible_legyen","timestamp":"2018. május. 17. 21:30","title":"Balog: Sokan segítettek, hogy a feladat ne \"mission impossible\" legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]