Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","shortLead":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","id":"20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45921b7-b22e-4f89-9dde-9c88e770186b","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","timestamp":"2018. június. 01. 14:19","title":"A magyar menekült Sándornak is segített Superman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elkezdődött az 1986-os akciómozi második részének forgatása. ","shortLead":"Elkezdődött az 1986-os akciómozi második részének forgatása. ","id":"20180601_Tom_Cruise_mar_a_Top_Gun_folytatasan_dolgozik__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4960fdf-be88-499e-a6bf-4f8ea210fad1","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Tom_Cruise_mar_a_Top_Gun_folytatasan_dolgozik__foto","timestamp":"2018. június. 01. 10:25","title":"Tom Cruise már a Top Gun folytatásán dolgozik – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán fegyveres erőknél szolgált.","shortLead":"A hatóságok szerint Borisz Herman bérelte fel a gyilkosságra egy ismerősét, aki korábban a Donyec-medencében az ukrán...","id":"20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae764d-db0d-4b05-8ccb-d1fe427d6bef","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Elkaptak_a_ferfit_aki_az_orosz_ujsagiro_meggyilkolasat_szervezhette","timestamp":"2018. június. 01. 07:07","title":"Elkapták a férfit, aki az orosz újságíró meggyilkolását szervezhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4ce088-bf2d-4f88-bb44-88006ae2a1fd","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"„Most még nem tudok fizetni, de a következő már pénzes meló lesz!” „Össze tudsz dobni nekem egy logót gyorsan?” „Összeteszel egy prezit nekem holnapra? Ez egy nagy pályázathoz kell, ha összejön, Te is jól jársz majd.” Ismerősek ezek a mondatok?","shortLead":"„Most még nem tudok fizetni, de a következő már pénzes meló lesz!” „Össze tudsz dobni nekem egy logót gyorsan?”...","id":"dekoratio_20180529_Zsenik_a_kispadon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4ce088-bf2d-4f88-bb44-88006ae2a1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e11e4-5388-4b5a-bdce-4c8238ef8c71","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180529_Zsenik_a_kispadon","timestamp":"2018. június. 01. 11:30","title":"Zsenik a kispadon – Önnek is megérné, hogy profi designert alkalmazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"fe3e51e2-56f6-484b-bb74-605f1cc4cd77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkezdődött a trónörökös szokásos romániai kiruccanása.","shortLead":"Elkezdődött a trónörökös szokásos romániai kiruccanása.","id":"20180601_Karoly_herceg_Romaniaban_csap_hirverest_az_erdelyi_videknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e51e2-56f6-484b-bb74-605f1cc4cd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af61ad3-de80-4d79-b719-e7a48325d4fc","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Karoly_herceg_Romaniaban_csap_hirverest_az_erdelyi_videknek","timestamp":"2018. június. 01. 14:33","title":"Károly herceg Romániában csap hírverést az erdélyi vidéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajost választotta elnökének tisztújító közgyűlésén az Országos Szövetkezeti Tanács – közölte a szervezet. ","shortLead":"Kósa Lajost választotta elnökének tisztújító közgyűlésén az Országos Szövetkezeti Tanács – közölte a szervezet. ","id":"20180601_Kosanak_bejott_a_diakszovetkezeti_mult_az_Orszagos_Szovetkezeti_Tanacs_elnoke_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38034aa8-ab6f-456d-be3b-13435a868f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Kosanak_bejott_a_diakszovetkezeti_mult_az_Orszagos_Szovetkezeti_Tanacs_elnoke_lett","timestamp":"2018. június. 01. 10:08","title":"Kósának bejött a diákszövetkezeti múlt: az Országos Szövetkezeti Tanács elnöke lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kelet-európai országok érdekére hivatkozva vonta kétségbe Heinz-Christian Strache az Európai Unió négy alapelvének egyik pillérét, az EU-n belüli szabad munkavállalást. A bécsi kormánykoalíció nagyobbik pártja szerint az alkancellár visszaeső \"gyújtogató\".","shortLead":"A kelet-európai országok érdekére hivatkozva vonta kétségbe Heinz-Christian Strache az Európai Unió négy alapelvének...","id":"20180601_Ertunk_aggodik_az_osztrak_alkancellar_korlatozna_a_szabad_munkavallalast_az_union_belul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818d2ae3-16c3-480e-bfec-31051875c426","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Ertunk_aggodik_az_osztrak_alkancellar_korlatozna_a_szabad_munkavallalast_az_union_belul","timestamp":"2018. június. 01. 09:50","title":"Értünk aggódik: az osztrák alkancellár korlátozná a szabad munkavállalást az unión belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ráskó Eszter tudatosan, önismerettel felvértezve foglalta el a helyét a standup-térben: ő a szókimondó kövér lány, aki eddig nem nagyon volt, éppen ezért nem lehet nem észrevenni. A kommentelők az elején még vissza akarták küldeni a konyhába – igaz, civilben valójában HR-es –, de ennek ellenére imádja, amit csinál. Azt vallja, hogy minél kevesebb a titka az embernek, annál szabadabb. Interjú.","shortLead":"Ráskó Eszter tudatosan, önismerettel felvértezve foglalta el a helyét a standup-térben: ő a szókimondó kövér lány, aki...","id":"20180531_Az_a_legrosszabb_amikor_az_ember_nem_vetkozik_le_Rasko_Eszter_interju","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d67e3f5-c129-4032-b687-b0f97b1e34f6","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Az_a_legrosszabb_amikor_az_ember_nem_vetkozik_le_Rasko_Eszter_interju","timestamp":"2018. május. 31. 20:00","title":"\"Az a legrosszabb, amikor az ember nem vetkőzik le\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]