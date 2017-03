Kevés annál kiszámíthatóbb eredmény van annál, mint hogy a Demokratikus Koalíció tisztújító kongresszusán Gyurcsány Ferenc marad-e az elnök. A választást azonban beárnyékolja Szarvas Koppány Bendegúz kilépése.

Az Ijfú Demokraták volt elnöke eleinte csak azt írta, technikai jellegű okok miatt lépett ki, később a Facebook-oldalán folytatott vitában kiderült, részben azért döntött így, mert nem került fel az elnökségi tagjelöltek listájára, holott több szavazatot kapott, mint más, aki viszont felkerült. A furcsa szabályt Gréczy Zsolt szóvivő magyarázta meg a Magyar Nemzetnek:

"arról egy jelölőbizottság dönt, hogy melyik elnökségitag-aspiráns kerül fel arra a nagyjából harmincfős listára, akik közül kikerülnek az elnökségi tagok."

Megnéztük a párt választási szabályzatát, de nem részletezik, milyen szempont alapján szelektál a bizottság, csak arról rendelkeznek, mennyi szavazat kell a megválasztáshoz. Gréczy arra nem adott választ, miért nem adtak lehetőséget Szarvasnak. A szóvivő szerint a kilépés nem hír, a pártnak 11 ezer tagja van, az elmúlt 3 hónapban 200-an léptek be.

A nyilvánosság előtt nem olyan nagy a jövés-menés az 5 és fél éves pártban, azonban a Szarvas kilépését taglaló kommentfolyamban egy DK-s megjegyezte, a vidéki alapítók 80 százaléka már kilépett a pártból. Azt nem tudjuk, hogy valóban így van-e, azonban az utóbbi időben a párttal szakító Táblás Józsiként emlegetett ikonikus alak, Takács József még be is perelné a DK-t, hogy az elmúlt években befizetett tagdíját visszaszerezze.

© Fülöp Máté

Kerék-Bárczy Szabolccsal is látványos volt a szakítás, aki az elnökség tagjaként a 168 Órában azt fejtegette, jelenlegi formájában a baloldal alkalmatlan a kormány leváltására, egy politikusa sem tartja reálisnak a választási győzelmet. A hvg.hu is beszélt decemberben illetve januárban több olyan, meghatározó politikussal, aki lemondóan nyilatkozott az esélyeket illetően. Természetesen szigorúan háttérben, a hivatalos nyilatkozatok szerint győzelemre készülnek.

"Ki marad állva? Orbán Viktor!"

A győzelem ára Botka László MSZP-s miniszterelnökjelölt szerint az, hogy Gyurcsány Ferenc ne legyen rajta a közös listán. Ebbe viszont a DK nem megy bele. Gyurcsány az évértékelő beszédében már üzent Botkának, és mindenkinek, aki háttérbe akarja őt szorítani:

"legyen világos, ha érdemeltem is a büntetést - bár szerintem nem -, akkor kitöltöttem. Nem tartozom a vádlóimnak, csak magamnak és a hazámnak. Ellenfeleimnek üzenem, hogy nem érdekelnek, itt vagyok és maradok."

© MTI / Balogh Zoltán

Nincs alku, mutyi, megalkuvás, ha pedig kell, a DK elindul egyedül is - mondta Gyurcsány, aki leleplezte Lengyel László "királycsinálót is", aki állítása szerint a háta mögött akarta megbuktatni őt. Lengyel illetve a megbeszélésen jelen lévő pártok szerint erről szó sem volt.

Botka programhirdető beszédében üzent vissza Gyurcsánynak:

"aki a választók szemébe hazudott, az tehertétel a baloldalnak, és érdemes visszavonulót fújnia"

Botka a hvg.hu-nak adott interjúban kijelentéseit úgy magyarázta, nem ő küldte el Gyurcsányt, a számokból látszik, hogy a kormányváltáshoz szükséges plusz egymillió szavazó nem úgy gondolja, hogy Gyurcsány már megbűnhődött volna. Botka beszédére szerettük volna reagáltatni a volt miniszterelnököt - aki Facebook-oldalán csak annyit írt, ő választóként Botkának is helyet adna, sőt, sok sikert kíván neki, azonban ezt arra hivatkozva utasították el, hogy a tisztújító kongresszuson beszél majd minden aktuális kérdésről.

© Túry Gergely

Megkérdeztünk egy DK-s politikust, hogy szerinte ki maradhat állva Botka és Gyurcsány küzdelme után, mire csak annyit mondott, Orbán Viktor.

Ki az a Botka László?!

A politikus felháborodva beszélt arról, Botka illetve a programja mögött nincs hivatalos, kongresszusi felhatalmazás, Gyurcsány hátralépésének erőltetését provokációnak tartja. "Botka megjelent, minden egyeztetés leállt, kár az elpocsékolt fél évért" - foglalmazott.

Eörsi Mátyás DK-s politikus azt mondja, a Fidesz stratégiailag egy uniópárttal verhető meg, azonban ahogy most a helyzet kinéz, még együttműködés sem lesz. Megismételte, elfogadhatatlan, hogy Botka nem akarja a közös listán látni Gyurcsányt.

„Nem csemegézünk a másik pártból, már csak az udvariasság jegyében sem. A DK sem mondja meg az MSZP-nek, ki legyen a jelöltje, az elnök vagy más vezetője indulhat-e közös listán, holott lenne ötletünk.”

A DK egyelőre arra készül, egyedül mérkőzik meg, de ha bárki megkeresi, megfontolja az ajánlatot.

Így állnak most

© hvg

A siker útja - az ezüstig?

Bár egy könnyű teszttel ki lehetne deríteni, valóban Gyurcsány áll-e a baloldali győzelem útjába, László Róbert, a Political Capital választási szakértője elképzelhetetlennek tartja, hogy Gyurcsány ne induljon a következő választáson.

„A politikusi logika azt diktálja, mindig meg kell méretnie magát. Gyurcsány semmit sem akar kevésbé, minthogy az ellenzék nélküle legyen sikeres.”

© MTI / Balogh Zoltán

Az, hogy mi siker, persze kérdéses. László Róbert úgy ítéli meg, Gyurcsány arra számít, a 2018-as választást még Orbán nyeri, utána viszont a kormány összeomlik a saját tehetetlensége alatt.

„Ahhoz, hogy a vágyott összeomlás pillanatában tényező legyen, saját parlamenti frakcióval kell rendelkeznie.”

Az elemző onnan látja, hogy nem a győzelemre, hanem a "tisztes helytállásra hajt" a DK - és amúgy az MSZP is -, hogy Gyurcsány az elmúlt 3, de inkább 7 évben nem tudott úgy politizálni, hogy bővítse a saját, szűk szavazótáborát.

„Jellemző, hogy a legnagyobb aktivitást akkor mutatta, amikor 2013-ban kihagyták a baloldali együttműködésből. A párt támogatottságát akkor fel is tornázta, így az utolsó pillanatban bevették őket is. Most is járja a tévéstúdiókat, a nemzeti ünnepeken elmondja azokat a beszédeket, amelyeket a 100-200 ezres rajongótábora hallani akar, de azt az aprómunkát, elsősorban a hálózatépítést, amit 2007-től a Jobbik elvégzett (idén pedig mintha a Momentum követné a példát), a DK nem tette meg."

Az MSZP-nek pedig a vasárnapi boltzáras kezdeményezést leszámítva nem volt olyan érdemi politikai tevékenysége, amivel megszorongatták volna a Fideszt, pedig téma lett volna hozzá.

Az MSZP feltámadása erősen kétséges

László szerint lehet, hogy Botka képes lesz erőt mutatni, azonban szkeptikus abban a tekintetben, hogy a párt főnixmadárként fel tud-e támadni. „A párt múltja túlságosan terhelt ahhoz, hogy a politikából kiábrándultak épp az MSZP-hez találjanak vissza.”

Abban Botkának igaza van, hogy Gyurcsánnyal nem lehet választást nyerni, mert túl nagy az elutasítottsága. A többi viszont nem az indulás módján (közös lista közös jelöltekkel vs. koordinált indulás) múlik, hanem hogy képesek lesznek-e alternatívát kínálni a Fidesz legyőzésére.

Akkor öngyilkos stratégia külön indulni a választáson, ha tényleg győzni akarnak, ha viszont csak az a céljuk, hogy önálló frakciójuk legyen, lehetőleg minél több képviselővel, reális forgatókönyv lehet. Ebben az esetben is a legerősebb egyéni jelölt maradna állva, a többi a választás előtt léphetne vissza, amivel viszont a szavazókat nagyon összekavarnák.

A politikai térképet a Momentum rendezheti át. Rövid távon nem lesz erősebb, mint az MSZP, azonban László szerint a DK-t beelőzheti. Onnantól rögtön nem Gyurcsány számít, hanem az, hogy az MSZP és a Momentum közül ki esélyesebb Orbán kihívójává válni.

Befele gyomrozzák, kifele veregetik

Bár egy eddig nem idézett DK-s forrásunk szerint a belső pártfórumokon durván megy a Momentum elleni hangulatkeltés és fideszezés, kifelé azt kommunikálják, drukkolnak az új formációnak, ám nem tartják kihívásnak. Eörsi Mátyás például azt mondja, "a Momentum egy friss erő, jó nézni, ahogy berobbantak egy jó témával. Olyan fiatalok féle nyitnak, akiket a DK sajnos kevéssé ért el." Eörsi szerint a politika egy verseny, de nem tart attól, hogy ha a Momentum fellépése veszélyezteti a DK pozícióit.

© Fazekas István

Egy másik forrásunk sem lát esélyt arra, hogy az esetleges magasabb választási részvétel miatt a DK kiessen a parlamentból. Eörsi azt azért sajnálja, hogy a DK nem lényegesen erősebb. Amikor a párt megalakult, ennél is dinamikusabb növekedésben bíztak, de szerinte "be fog következni ez is, hiszen még a kampány előtt állunk."

DK-s és MSZP-s nyilatkozók sem félnek egy új, baloldali pólus megalakulásától, ami az Együtt, a Párbeszéd, az LMP és a Momentum valamilyen jellegű összeállásából keletkezhetne. László Róbert szerint egyelőre megjósolhatatlan ennek létrejötte - ami járhat némelyik párt beolvadásával vagy eltűnésével is -, ám egyelőre úgy tűnik, a Momentum mozgása lesz a meghatározó. Hamar kifulladhatnak és eltűnhetnek, de ha a következő hónapokban megerősödnek, felkavarhatják az állóvizet.