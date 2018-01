Nem fizeti ki önként a Jobbik az Állami Számvevőszék által kiszabott büntetést – jelentette be a párt elnöke, Vona Gábor. Ez mondjuk nem kívánságműsor: a NAV inkasszózza a számlát. Tordai Csaba jogász, korábbi államtitkár arra hívta fel a figyelmet, egy őszi nemzetgazdasági minisztériumi rendeletmódosítással írták elő, hogy ha egy párt nem fizeti be önként az Állami Számvevőszék felhívásában szereplő büntetést, akkor az Államkincstár megkeresése alapján intézkedik a NAV, és adóként hajtja be azt.

„28 éven át elműködött a szabályozás, de tavaly ősszel véletlenül szükségét érezte az NGM, hogy a behajtás eljárási szabályait meghatározza.”

A módosítás megjelenésének pillanatában már javában folyt a Jobbik, illetve Simicska plakátcégeinek ellenőrzése. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a kormány akaratával összhangban mozgó CÖF szóvivője már szeptemberben tiltott pártfinanszírozásról beszélt a Jobbik plakátügyei miatt, az Állami Számvevőszék szeptember 28-án kérte be a dokumentumokat a Jobbiktól.

Erre pár nappal jött az NGM-es rendeletmódosítás, amire azért lehetett szükség, mert a párttörvény ugyanis csak a tiltott vagyoni hozzájárulás esetén szabályozza, mit kell tenni a pénzzel, márpedig a Jobbik az ÁSZ szerint "nem vagyoni jellegű hozzájárulást fogadott el" 331 millió forint értékben, amikor a listaárnál olcsóbb plakáthelyeket kapott. A párttörvény így szólt:

4. paragrafus: Az a párt, amely a (...) szabályt megsértve vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak értékét – az Állami Számvevőszék felhívására – tizenöt napon belül a központi költségvetésnek befizetni. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani. A párt központi költségvetésből juttatott támogatását az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell.

Ennek a Jobbikra vonatkoztatható 5. paragrafusa így szól:

"Ha a párt részére a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni. Ha a párt a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve tiltott, nem pénzbeli hozzájárulást fogadott el, annak értékét az Állami Számvevőszék állapítja meg."

Vagyis korábban nem szabályozták, hogy milyen következménye van annak, ha egy párt nem vagyoni hozzájárulást fogad el, ezt hivatott pótolni az NGM őszi, Varga Mihály által jegyzett október 6-i rendelete, amely úgy rendelkezik, hogy ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe történő befizetését írja elő, (vagyis tiltott pártfinanszírozásról van szó), akkor a Magyar Államkincstár kevesebb támogatást utal a pártnak, másrészt ha az előírt befizetési határidőt nem tartja be a párt, akkor a NAV-ot kell megkeresnie a Kincstárnak, hogy adók módjára hajtsa be. (A szó szerinti szöveget itt érik el.)

Megkerestük a minisztériumot, hogy megtudjuk, miért éppen októberben érezték szükségét a módosításnak, választ egyelőre nem kaptunk.

Ördögi kör várhat a Jobbikra

A Jobbiknak kevés menekülőútja van: nagyon röviden Tállai András NAV-elnök jóindulatán, vagy egy bevállalós közigazgatási bírón múlik a sorsa. Vagy esetleg a saját eszén. Nézzük sorban.

Tordai Csaba azt mondja, a NAV a párt minden vagyonát végrehajtás alá vonhatja, de első lépésként nyilván a bankszámláira tesz inkasszót, ugyanúgy, ahogy egy vállalkozáson hajtana be adótartozást. Így csak a kincstár és a NAV akaratán múlik, hogy a márciusban érkező kampánytámogatásból levonják-e a büntetést. Emiatt egy ördögi körbe keveredhet a Jobbik: az inkasszózott kampánytámogatást nem a kampányra költötte, ezért azzal nem tud elszámolni, így a következő ellenőrzéskor újabb szabálytalanságokat fog megállapítani az Állami Számvevőszék, ami újabb büntetéshez vezet.

Az Együtt választmányi elnöke, Szigetvári Viktor értelmezése szerint a kampánytámogatásból is le lehet vonni a büntetést, Vona Gábor Jobbik-elnök szerint viszont nem. Mikor rákérdeztünk az ellentmondásra, Vona elismerte, nem tudja, kinek van igaza, bevallotta: "vágyvezérelt gondolkodás" részéről, hogy nem érinti a jelölőszervezeteknek járó összeget. Ez mindenesetre kérdés. Az Állami Számvevőszéket korábban megkérdeztük, álláspontjuk szerint kampányfinanszírozásból vonható-e le támogatás, de erre nem tudtak válaszolni.

A bankszámlával a Jobbik nem igazán tud trükközni: az büntetőjogilag is problémás lehet, ha elvonna fedezetet azzal, hogy máshová kérné a kampánytámogatás utalását.

Tállain a világ szeme

A Jobbik előtt az egyik menekülési út, ha a NAV bármilyen megfontolásból úgy dönt, nem inkasszál, például fizetési halasztást ad, vagy a Magyar Államkincstár nem adja át végrehajtásra a NAV-nak a pénz behajtását.

„Ez inkább politikai számítás, mert a hivatal működéséből az következik, hogy haladéktalanul át kell adni követelést végrehajtásra, azt pedig foganatosítani kell.”

Megkerestük a NAV-ot, hogy adnának-e haladékot a Jobbiknak, illetve álláspontjuk szerint a kampánytámogatásból le lehet-e vonni a büntetést, de idő előttinek tartották a kérdést, miután még nem tart itt a folyamat. Az Államkincstárt is megkérdeztük, részükről remélhet-e halasztást a párt a választásokra való tekintettel, de egyelőre nem reagáltak.

Találkoznak a bíróságon?

Tordai Csaba azt mondja, a bíróságban is bízhat még a Jobbik, itt a január elsejétől hatályos új közigazgatási perrendtartási törvény irányadó. Tordai szerint a közigazgatási bíróság az Állami Számvevőszék határozata, illetve a Magyar Államkincstár eljárása közül valamelyiket bizonyosan vizsgálhatja, illetve elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését is az ítélethirdetésig.

A törvény azonban új, a gyakorlatban még senki nem látta az alkalmazását. Azt, hogy pontosan milyen jogi lépéseket választ a Jobbik, szerdán fog kiderülni. A keddi elnökségi ülés után nyilatkozó Vona Gábor azt mondta, elsősorban nemzetközi fórumokhoz fordulnak, azonban a hvg.hu kérdésére azt mondta, nem zárják ki a hazai bírósági utat sem.

Tordai azt mondja, nem fizetés miatt elvileg egy hosszú procedúra végén fordulhat a történet egy felszámolási eljárásba, amely végén megszünteti a bíróság a Jobbikot, de ezt gyakorlatilag kizártnak tartja, a párt ugyanis a felszámolási eljárás hosszú hónapjai alatt is kap annyi működési támogatást, amiből a tartozást rendezheti.

Nem jön a Mégjobbik

A HVG korábban már felvetette: egy új pártba is menekülhet a Jobbik. Ha októberben észbe kapott volna, bejegyeztet a bíróságon egy új formációt, például a Jobbik 2-t, így az indulna a választáson, az kapná a kampánytámogatást, a vagyontalan Jobbikkal meg kezdjen az állam, amit akar. Most már erre nincs idő, mert a választáson csak olyan formáció indulhat, amely létezik az időpont kihirdetésekor. Azonban van még egy út: egy már bejegyzett pártot átvenni, úgy, ahogy azt Gyurcsány Ferenc tette annak idején a Demokratikus Koalícióval.

Vona Gábor a hvg.hu kérdésére azt mondta, nem terveznek ilyen menekülőutat, a jelenlegi szervezettel vágnak neki a választásnak.