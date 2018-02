[{"available":true,"c_guid":"17ddaf54-5714-4497-a945-840d0836505d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti kórház kardiológusa szerint ma gyakorlatilag többen halnak meg szívérrendszeri szövődményben, mint az alapbetegségben.","shortLead":"Egy budapesti kórház kardiológusa szerint ma gyakorlatilag többen halnak meg szívérrendszeri szövődményben, mint...","id":"20180214_Durvan_karosithatjak_a_szivet_a_daganatellenes_kezelesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ddaf54-5714-4497-a945-840d0836505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36af0409-0ef4-4074-a68b-5ef92cddb9e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_Durvan_karosithatjak_a_szivet_a_daganatellenes_kezelesek","timestamp":"2018. február. 14. 20:00","title":"Durván károsíthatják a szívet a daganatellenes kezelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5c696c-e5ad-4e8e-a70c-a5b45ac331cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentley Continental sofőrje frontálisan csapódott egy éppen elinduló autóba. A vétkes sofőr elszökött a helyszínről.","id":"20180214_bentley_continental_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b5c696c-e5ad-4e8e-a70c-a5b45ac331cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366bbecd-bfdf-422d-8fa1-6be362338d47","keywords":null,"link":"/cegauto/20180214_bentley_continental_baleset_video","timestamp":"2018. február. 14. 04:01","title":"130 km/h-val karambolozott városon belül a Bentley, a vétlen sofőr tehetetlen volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4119276-9261-4da3-90c5-20fc85953b1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Távozott az edzőjük, övé a bob is, amivel versenyeznének. ","shortLead":"Távozott az edzőjük, övé a bob is, amivel versenyeznének. ","id":"20180214_nagy_bajba_kerult_a_jamaicai_bobcsapat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4119276-9261-4da3-90c5-20fc85953b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23609934-a960-4f92-9ef3-5016fbd006d5","keywords":null,"link":"/sport/20180214_nagy_bajba_kerult_a_jamaicai_bobcsapat","timestamp":"2018. február. 14. 17:46","title":"Nagy bajba került a jamaicai bobcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3fe704-ffab-4ca2-ad12-1bd400759584","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség tizenhat pedagógust, aki két tánciskola több mint nyolcszáz nem létező diákja után az évek alatt 61 millió forint állami támogatást vett fel jogtalanul.","shortLead":"Bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség...","id":"20180215_Felrelepo_tanctanarok_luxuskocsikra_koltottek_a_kitalalt_diakokra_felvett_tizmilliokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d3fe704-ffab-4ca2-ad12-1bd400759584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89b4b3-4983-4e02-8d2c-5ed1de3cbe85","keywords":null,"link":"/kkv/20180215_Felrelepo_tanctanarok_luxuskocsikra_koltottek_a_kitalalt_diakokra_felvett_tizmilliokat","timestamp":"2018. február. 15. 13:25","title":"Botlottak a tánctanárok: luxuskocsikra költötték a kitalált diákokra felvett tízmilliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó néhány megyében tartanak Valentin-napi ellenőrzést a revizorok, akik egyebek mellett a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgépekre vonatkozó szabályok betartását vizsgálják.","shortLead":"Jó néhány megyében tartanak Valentin-napi ellenőrzést a revizorok, akik egyebek mellett a számla- és nyugtaadást...","id":"20180214_itt_a_nav_Valentin_napi_meglepetese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839e91c3-521b-4ff1-9f47-4c063ac6f0cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_itt_a_nav_Valentin_napi_meglepetese","timestamp":"2018. február. 14. 06:20","title":"Itt a NAV Valentin-napi meglepetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hitelfelvételnél milliókat is lehet bukni hosszú távon egy elhamarkodott, rossz döntéssel. Egy megfontolt, jó választással a nyereség lehet ugyanennyi. Melyiket választja? ","shortLead":"Hitelfelvételnél milliókat is lehet bukni hosszú távon egy elhamarkodott, rossz döntéssel. Egy megfontolt, jó...","id":"20180215_hitel_kolcson_penz_atveres_csalas_bankok_tudnivalo_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c26468-12a1-441c-b426-7a2c3b9dcd04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180215_hitel_kolcson_penz_atveres_csalas_bankok_tudnivalo_video","timestamp":"2018. február. 15. 10:40","title":"Sajnálja az időt hitelajánlatok böngészésére? A hamarosan kezdődő tesztidőszak során a szerkezet az egyetemi kampuszon teljesít majd futárszolgálatot.","shortLead":"Sikeres repülési bemutatót tartott a szingapúri egyetemen az Airbus Helicopters csomagszállító drónja: a Skyways...","id":"20180215_airbus_skyways_dron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6538684c-bcb8-4a7f-ab53-ff5a18bc0501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34aebbef-97cb-4208-b2b7-6ff7981b9aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180215_airbus_skyways_dron","timestamp":"2018. február. 15. 11:03","title":"Itt az Airbus újdonsága: a repülőgépgyártó most egy drónnal állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]