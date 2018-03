Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c49f7569-0522-45bc-9cdc-3a9742bee752","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak az első ajtón lehetett volna felszállni, de ezt a külföldi férfiak nem tudták. Végül a megállóban maradtak, a csomagjaik viszont a trolin.","shortLead":"Csak az első ajtón lehetett volna felszállni, de ezt a külföldi férfiak nem tudták. Végül a megállóban maradtak...","id":"20180307_Elhajtott_a_kulfoldiek_csomagjaival_a_trolibuszvezeto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c49f7569-0522-45bc-9cdc-3a9742bee752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2afed0-c16e-46ed-8b07-fe536c6aed43","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Elhajtott_a_kulfoldiek_csomagjaival_a_trolibuszvezeto","timestamp":"2018. március. 07. 19:48","title":"Elhajtott a külföldiek csomagjaival a trolibuszvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ce732b-4784-4efd-b9c2-f9a3e42924e6","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201810_szikszai_remusz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1ce732b-4784-4efd-b9c2-f9a3e42924e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104f4ae3-33e7-4d1e-8896-7df38f0922ed","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.10/201810_szikszai_remusz","timestamp":"2018. március. 07. 00:00","title":"Portré: Szikszai Rémusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aedaaec4-59dd-4ca6-b464-326bdd01682b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelentősen átalakított Jeeppel a sofőr egy rendkívül meredek sziklafalra próbált meg felkapaszkodni.","shortLead":"A jelentősen átalakított Jeeppel a sofőr egy rendkívül meredek sziklafalra próbált meg felkapaszkodni.","id":"20180308_jeep_terepjaro_offroad_sziklafal_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aedaaec4-59dd-4ca6-b464-326bdd01682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3dd712-7a3f-40ed-b0d4-2ac80b5bcdf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180308_jeep_terepjaro_offroad_sziklafal_video","timestamp":"2018. március. 08. 04:01","title":"Videó: Olyan trükköt csináltak ezzel a Jeeppel, hogy nem hiszünk a szemünknek – de ön se fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fedf44-b8d2-40c1-935d-0304f7bee2d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A horvátok a Genfi Autószalonon rántották le a leplet a legújabb elektromos autójukról, ami gyorsulásban leveri a Tesla Roadster 2-t.","shortLead":"A horvátok a Genfi Autószalonon rántották le a leplet a legújabb elektromos autójukról, ami gyorsulásban leveri a Tesla...","id":"20180307_rimac_concept_two_elektromos_auto_genfi_autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fedf44-b8d2-40c1-935d-0304f7bee2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5954585a-7b2d-42e7-9cae-24389715d5a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_rimac_concept_two_elektromos_auto_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 07. 09:16","title":"1914 lóerő, 2300 Nm: itt a horvátok elektromos autója, ami még a Teslát is lenyomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3","c_author":"Móra Veronika","category":"hetilap","description":"Belpolitikai válságot okozott, és könnyen a Soros Györgyöt bűnbakként „megtaláló” Robert Fico kormányfő bukásával járhat Ján Kuciak tényfeltáró újságíró meggyilkolása Szlovákiában. A szálak magas politikai körökbe és az olasz 'Ndrangheta maffiacsoporthoz vezetnek.","shortLead":"Belpolitikai válságot okozott, és könnyen a Soros Györgyöt bűnbakként „megtaláló” Robert Fico kormányfő bukásával...","id":"201810__szlovak_ujsagirogyilkossag__maffiozok_es_politikusok__sorosozas__fekete_ejbe_nezve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd193c6d-4829-4efc-af73-1d955c721ad8","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.10/201810__szlovak_ujsagirogyilkossag__maffiozok_es_politikusok__sorosozas__fekete_ejbe_nezve","timestamp":"2018. március. 07. 00:00","title":"Fekete éjbe nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beiktatták hivatalába csütörtökön Prágában Milos Zeman cseh államfőt, aki az előző ciklusban is ezt a tisztséget töltötte be.","shortLead":"Beiktatták hivatalába csütörtökön Prágában Milos Zeman cseh államfőt, aki az előző ciklusban is ezt a tisztséget...","id":"20180308_Zeman_20__beiktatasan_is_a_cseh_ellenzeket_szapulta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8dd008-ff28-413c-83e3-48d7b3553a24","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Zeman_20__beiktatasan_is_a_cseh_ellenzeket_szapulta","timestamp":"2018. március. 08. 15:55","title":"Zeman 2.0 - a cseh elnök beiktatásán is az ellenzéket szapulta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918e3dfc-f68e-44ab-a02d-68d7a2a270c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szépség és a szörnyeteg után befutott a Disney újabb nagyszabású remake-jének ízelítője is. ","shortLead":"A szépség és a szörnyeteg után befutott a Disney újabb nagyszabású remake-jének ízelítője is. ","id":"20180308_Megerkezett_az_eloszereplos_Micimackofilm_elozetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=918e3dfc-f68e-44ab-a02d-68d7a2a270c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ea916e-e4f5-48dc-8245-1b03ba60fc31","keywords":null,"link":"/kultura/20180308_Megerkezett_az_eloszereplos_Micimackofilm_elozetese","timestamp":"2018. március. 08. 10:59","title":"Megérkezett az élőszereplős Micimackó-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acd232e-f8b6-41ef-9ede-f6d46bf921b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Totális kereskedelmi háború jön, vagy csak iszapbirkózás zajlik a világ legnagyobb gazdasági hatalmai között? Elmagyarázzuk, miért kell tartani Donald Trump védővámjaitól.","shortLead":"Totális kereskedelmi háború jön, vagy csak iszapbirkózás zajlik a világ legnagyobb gazdasági hatalmai között...","id":"20180307_amerikai_vedovamok_europai_bosszu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2acd232e-f8b6-41ef-9ede-f6d46bf921b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088438ad-c451-4cbe-b1c1-79ddf32e40d2","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_amerikai_vedovamok_europai_bosszu","timestamp":"2018. március. 07. 15:30","title":"Lehet aggódni: nekünk is fáj majd Trump és az EU vámháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]