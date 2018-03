Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a994144f-5eaf-4617-acdf-2584a7802a51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Svédország az 1970-es évektől Phenjanban nagykövetséget tart fenn, amely az Egyesült Államok érdekeit is képviseli a kommunista államban.","shortLead":"Svédország az 1970-es évektől Phenjanban nagykövetséget tart fenn, amely az Egyesült Államok érdekeit is képviseli...","id":"20180310_svedorszag_felajanlotta_hogy_segit_osszehozni_trumpot_es_kim_dzsong_unt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a994144f-5eaf-4617-acdf-2584a7802a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0845d06-bc9b-4878-a326-5127275fa5de","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_svedorszag_felajanlotta_hogy_segit_osszehozni_trumpot_es_kim_dzsong_unt","timestamp":"2018. március. 10. 17:49","title":"Svédország felajánlotta, hogy segít összehozni Trumpot és Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384","c_author":"","category":"vilag","description":"Abe Sinzo japán miniszterelnök is részt vett a Japán keleti részén pusztító 2011-es földrengés, majd az azt követő szökőár hetedik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A természeti katasztrófa következtében több mint 18 ezren haltak meg, s megrongálódott a fukusimai atomerőmű is. A kitelepítettek közül 73 ezren még nem tértek haza.","shortLead":"Abe Sinzo japán miniszterelnök is részt vett a Japán keleti részén pusztító 2011-es földrengés, majd az azt követő...","id":"20180311_Het_evvel_a_cunami_es_Fukusima_utan__73_ezren_meg_ideiglenes_otthonokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8588cbb-ffcd-4d6f-b9b1-327efa2cfebc","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Het_evvel_a_cunami_es_Fukusima_utan__73_ezren_meg_ideiglenes_otthonokban","timestamp":"2018. március. 11. 14:03","title":"Hét évvel a cunami és Fukusima után – 73 ezren még ideiglenes otthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b2bc3a-1fed-4b75-8a63-87339854ac80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik kutas figyelt, hogy le ne bukjanak, a másik pedig megrövidítette az autó tulajdonosát néhány liter üzemanyaggal.","shortLead":"Az egyik kutas figyelt, hogy le ne bukjanak, a másik pedig megrövidítette az autó tulajdonosát néhány liter...","id":"20180311_benzinkut_tankolas_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83b2bc3a-1fed-4b75-8a63-87339854ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579a6b9b-9d8c-4742-ab85-2eeebf3f7f76","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_benzinkut_tankolas_autos_video","timestamp":"2018. március. 11. 08:21","title":"Így verik át a gyanútlan autóst az orosz benzinkúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37342df5-4e3f-4bd7-9fb9-074bc6d27c4e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dél-Korea eddig semmiféle visszajelzést sem kapott Észak-Koreától arról, hogy Phenjan kész-e az USA-val folytatandó tárgyalások megkezdésére.","shortLead":"Dél-Korea eddig semmiféle visszajelzést sem kapott Észak-Koreától arról, hogy Phenjan kész-e az USA-val folytatandó...","id":"20180312_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja__EszakKorea_hallgat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37342df5-4e3f-4bd7-9fb9-074bc6d27c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d9eb6c-de60-48e9-8559-d48815097108","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja__EszakKorea_hallgat","timestamp":"2018. március. 12. 08:37","title":"Trump és Kim Dzsong Un találkozója – Észak-Korea hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors nem tesz le arról, hogy a szívgondokkal küzdő volt szövetségi kapitány az „univerzum energiáitól gyógyul”.","shortLead":"A Bors nem tesz le arról, hogy a szívgondokkal küzdő volt szövetségi kapitány az „univerzum energiáitól gyógyul”.","id":"20180312_Meszoly_Kalman_nem_szabadul_a_sarlatanoktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92534a7e-d073-46df-8407-8ac711cc1a00","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Meszoly_Kalman_nem_szabadul_a_sarlatanoktol","timestamp":"2018. március. 12. 09:12","title":"Mészöly Kálmán nem szabadul a sarlatánoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad06434b-4b69-4b1e-a299-86b8a62bd1b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tatabányai rendőrök a bejelentéstől számított nyolc percen belül elfogták a 13 és a 21 éves fiatalt.","shortLead":"A tatabányai rendőrök a bejelentéstől számított nyolc percen belül elfogták a 13 és a 21 éves fiatalt.","id":"20180311_autolopas_tatabanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad06434b-4b69-4b1e-a299-86b8a62bd1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2eab87-e968-4175-bf81-b68ca8f50d74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_autolopas_tatabanya","timestamp":"2018. március. 11. 12:31","title":"Autót akart lopni Tatabányán a két tettes – az egyikük még csak 13 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már a játékok kifejlesztőitől is elvárták, hogy közvetítsék a „helyes” ideológiát. A Kiscelli Múzeum nemrég nyílt tárlatának ez csak az egyik tanulsága. De ha valakinek tele a hócipője a tanulságokkal, akkor is játszhat egy jót a templomból kialakított kiállítóteremben.","shortLead":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már...","id":"20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0995c333-bf2a-4fce-b82e-6a891e53e1da","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","timestamp":"2018. március. 10. 20:00","title":"Játék és ideológia: amikor a hatalom megmondja, mit tehet a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 3 milliárd dollár tűnt el, a pénzt főleg luxustermékek, drága festmények vásárlásával, valamint a Martin Scorsese rendezte film finanszírozásával lopták ki az amerikai ügyészek szerint.","shortLead":"Több mint 3 milliárd dollár tűnt el, a pénzt főleg luxustermékek, drága festmények vásárlásával, valamint a Martin...","id":"20180310_Sikkasztott_kozpenzbol_forgattak_le_a_Wall_Street_farkasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065a0a55-3887-46fb-9ef3-92260d558362","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_Sikkasztott_kozpenzbol_forgattak_le_a_Wall_Street_farkasat","timestamp":"2018. március. 10. 17:45","title":"Sikkasztott közpénzből forgatták le a Wall Street farkasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]