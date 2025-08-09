Magyar Péter: Megemelem a kalapom azok előtt, akik nem indulnak ’26-ban

Megemelem kalapom azon politikusok előtt, akik nem indulnak 2026-ban, és most tapsot is kérek nekik

– jelentette ki Kecskeméten Magyar Péter a Tisza elől jó előre félreálló ellenzéki képviselőkre utalva. Kecskeméti fórumán a 24.hu tudósítása szerint azt mondta, lehetnek olyan, akár néhány százalékot nyerő ellenzékiek is 2026-ban, akiknek az indulása megakadályozhatja majd a Tisza kétharmadát.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, több képviselő is jelezte, hogy nem fognak indulni 2026-ban, hogy ne akadályozzák a Tiszát egy esetleges kormányváltásban.

Beszélt arról is, hogy ha kormányra kerül, akkor az országban befizetett adó arra megy majd, hogy jobbak legyenek a közszolgáltatások. Ez Magyar beszédeinek visszatérő eleme. Azt mondta, korrupcióellenes törvényt fognak elfogadni, csatlakozni fog az ország az uniós ügyészséghez. Ismételte magát akkor is, amikor kiemelte: megalapítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, valamint meg fogják nyitni az ügynökaktákat.

Azt mondta, 2026 után országos bérlakás építési program indul, átfogó energetikai pályázat jön, sőt, komoly fejlesztéseket ígért be az egészségügy és az oktatás területén is.