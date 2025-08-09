Arctetkó, tanga, tomboló Krúbi – mutatjuk a Sziget pénteki napjának legjobb fotóit

A Sziget harmadik napján sem volt megállás – fotóriporterünk, Fazekas István objektívén keresztül mutatjuk a bulit.

  • HVG HVG
Arctetkó, tanga, tomboló Krúbi – mutatjuk a Sziget pénteki napjának legjobb fotóit
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
2025 32. lapszám