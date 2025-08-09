Túl a halállejtőn: tragédia, súlyos baleset, hetvennel száguldó bringások – mi történik a bicikliúton Etyeknél?
Putyin és Trump pénteken fog találkozni Alaszkában
Zelenszkij a Trump-Putyin-csúcs előtt: „Ukrajna nem fogja átadni földjeit a megszállóknak”
Nemzetközi lapszemle: Trump Kínát és Oroszországot is engedi nyerni
Tripla kézfogás, vicsorogva vigyorgó Trump: Örményország és Azerbajdzsán békét kötött a Fehér Házban
Az amerikai elnök Nobel-békedíjra pályázik.
Arctetkó, tanga, tomboló Krúbi – mutatjuk a Sziget pénteki napjának legjobb fotóit
Europion: Nem átütő siker a Harcosok Klubja, de még a Digitális Polgári Körök sem
Akadnak olyan fideszesek is, akik szerint nem jók ezek a kezdeményezések, de a felmérés azt is megállapította, hogy ők vannak kisebbségben.
A Sziget Fesztivál Nagyszínpadánál is szólt a mocskos Fidesz
Magyar Péter: Megemelem a kalapom azok előtt, akik nem indulnak ’26-ban
Marabu Féknyúz: Luxika
Meghalt két magyar katona
A halálok körülményeit még vizsgálják.
HVG Top 50: A NER házi takarítócége már a hatodik legnagyobb foglalkoztató, a profitverseny ezüstérmese egy fura cégszerűség
A legnagyobb buli csütörtökön a Szigettől 12 kilométerre volt
Változatlanul nem működik az EESZT, a magyarorszag.hu hibát jelez
A digitális közigazgatás továbbra sem állt helyre.