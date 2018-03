Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel szemben, az Együtt elnöke találkozót kezdeményezett a többiekkel.","shortLead":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel...","id":"20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c9c151-ab3f-4383-9656-7759f0f0b468","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","timestamp":"2018. március. 13. 10:41","title":"Juhász Péter felajánlotta, hogy visszalép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","shortLead":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","id":"20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c5564-29bd-4a4d-b7c9-945c18ddd29b","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","timestamp":"2018. március. 12. 09:49","title":"Rétvári elmagyarázza, hogyan kaphatott 2 forint béremelést egy ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért, hogy a dél-angliai Salisburyban – vélhetően orosz kapcsolatokkal rendelkező merénylők – idegméreggel merényletet követtek el az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya ellen. Moszkva szerint a gyilkossági kísérlet brit provokáció, s a cél a nyári oroszországi foci-vb ellehetetlenítése. ","shortLead":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért...","id":"20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf168a7-9927-45f6-b688-5f41bd2cfffb","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nagy-Britannia odacsapna az idegméreg miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be5f5c9-5cbd-4ba0-9c9c-9e3c7d598793","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel által kifejlesztett 800P végre egy nagyközönség számára is elérhető Optane SSD-t jelent, ami ötvözi a RAM és a flash memória legjobb tulajdonságait.","shortLead":"Az Intel által kifejlesztett 800P végre egy nagyközönség számára is elérhető Optane SSD-t jelent, ami ötvözi a RAM és...","id":"20180313_intel_optane_800p_ssd_meghajto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be5f5c9-5cbd-4ba0-9c9c-9e3c7d598793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1877939-831f-4afd-baa4-7d77d3dca80e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_intel_optane_800p_ssd_meghajto","timestamp":"2018. március. 13. 20:03","title":"Csinált egy ütős új SSD-t az Intel, amit felpörgetheti az ön számítógépét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadaa37e-9613-41c8-8a50-a72b7a86e263","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Riasztott a Windows Defender: a múlt héten egy kriptopénzbányász rosszindulatú program több százezer számítógépre fészkelte be magát.","shortLead":"Riasztott a Windows Defender: a múlt héten egy kriptopénzbányász rosszindulatú program több százezer számítógépre...","id":"20180312_dofoil_kriptopenz_banyaszo_malware","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadaa37e-9613-41c8-8a50-a72b7a86e263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e155e11-e9dd-4619-bb30-54439efb5c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_dofoil_kriptopenz_banyaszo_malware","timestamp":"2018. március. 12. 19:03","title":"12 óra alatt 400 000 számítógépet fertőztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","shortLead":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","id":"20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a5246-fe9b-4336-b1ef-98a0bcf8719a","keywords":null,"link":"/elet/20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","timestamp":"2018. március. 13. 13:26","title":"A nyíregyházi zsiráfborjú dobja fel a napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar embernek nincs 1300 milliárd forintja, márpedig egy állítólagos közjegyzői okirat szerint ekkora összegnek a kezelésével bízta meg valaki Kósa Lajost. Az okirat hitelességét nem tudjuk bizonyítani, Kósa Lajos viszont nem cáfolja, hogy létezik az irat. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni az ügyről.","shortLead":"Magyar embernek nincs 1300 milliárd forintja, márpedig egy állítólagos közjegyzői okirat szerint ekkora összegnek...","id":"20180313_kosa_lajos_allitolagos_1300_milliardos_megbizasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c09326-971f-478c-ad50-6d420fad6c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_kosa_lajos_allitolagos_1300_milliardos_megbizasa","timestamp":"2018. március. 13. 17:01","title":"Német örökösnő vagy csengeri háztartásbeli a Kósa Lajost megkörnyékező rejtélyes eurómilliárdos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7383457a-6b2c-43b4-ac6a-eff577d99278","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lényeg így is jól látszik.","shortLead":"A lényeg így is jól látszik.","id":"20180312_Egyetlen_hirdetessel_a_feje_tetejare_allitotta_az_ingatlanpiacot_a_kiskundorozsmai_hirdeto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7383457a-6b2c-43b4-ac6a-eff577d99278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff4f7ca-6cf8-4337-a983-0e78bb8568cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Egyetlen_hirdetessel_a_feje_tetejare_allitotta_az_ingatlanpiacot_a_kiskundorozsmai_hirdeto","timestamp":"2018. március. 12. 14:00","title":"Egyetlen hirdetéssel a feje tetejére állította az ingatlanpiacot a kiskundorozsmai hirdető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]