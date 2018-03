Taktikai szavazásra buzdítják a választókat az ellenzéki pártok, ám sokszor nehéz eldönteni, helyben ki a legesélyesebb jelölt, akivel megszorongatható vagy legyőzhető a Fidesz. Több kalkulátor oldal is a szavazók segítségére siet, ám van azért ellentmondás a javaslataik között.

Február 17-én hivatalosan is elkezdődött az április 8-ra kiírt parlamenti választás kampánya. Ebben a hét hétben a hvg.hu beszámol minden eseményről, amely a választók döntését befolyásolhatja, pörög a kamuméterünk, ott leszünk a nagy csaták helyszínén, és úgy általában: megmutatjuk, milyen Magyarországon szavazunk 2018 tavaszán.

Nem kérdés, hogy a szocialista Hiszékeny Dezső győz a XIII. kerületben, de mi lesz vajon Csepelen az Együtt-es Szabó Szabolccsal, vagy például a 4-es választókerületben vajon az LMP-s Ungár Péter vagy a DK-s Niedermüller Péter szorongathatja meg inkább a fideszes Varga Mihályt? A válasz attól függ, hogy a kormányváltásra tudatosan készülő, pártszimpátiáját félretévő szavazó melyik tippet adó oldalt nyitja meg. Átnéztük a napokban megjelent öt kalkulátort, amelyek nem egy körzetben mást és mást hoztak ki esélyes jelöltnek, ráadásul nem mindegyiknek van minden körzetre vonatkozó számítása.

Nézzük először a csepeli-soroksári körzetet, ahol a 2014-ben győztes Szabó Szabolcsra az MSZP ráindította Bangóné Borbély Ildikót, és természetesen az LMP, a Momentum és a Jobbik is jelen van a körzetben. A Közös Ország Mozgalom már rendezett Csepelen vitát, amelyen egyedül Szabó volt azon az állásponton, hogy ha marad ez a felállás, akkor biztos, hogy Németh Szilárd nyer, a többiek ennél bizakodóbbak voltak.

A Közös Ország Mozgalommal és más civilekkel elindult, és Márki-Zay Péter nevével is fémjelzett Rendszerváltás2018.hu még nem adott becslést erre a körzetre, a jobbikosnak tartott Iránytű Intézet által létrehozott kireszavazzunk.hu szerint ha itt nincs visszalépés, akkor a jobbikos Bereczki Miklós a legesélyesebb jelölt, különben pedig Szabó Szabolcs vagy Bangóné. A Sanyó Ádám szakszövegíró és adatelemző által létrehozott taktikaiszavazás.hu alapján itt Szabó Szabolcs győz 3 százalékkal, a számtalan volt miniszter által létrehozott V18 MSZP-LMP-Együtt megállapodást tart szükségesnek, hogy nyerhető legyen a körzet, míg a 24.hu számára a Republikon Intézet által készített mandátumbecslés itt szocialista győzelmet vetít előre. Az utóbbi kalkulátor egyik alaphibája éppen ennél a körzetnél ütközik ki, hiszen az Együtt jelöltjét nem vették számításba, ami a párt országos népszerűségét nézve akár indokolt is lehetne, ám itt mégiscsak a korábbi választáson győztes jelölt esélyeit hagyták figyelmen kívül.

© MTI / Illyés Tibor

Kusza a helyzet a Budapest 6-os választókerületben is (VIII-IX. kerület), ahol ötből négyen Ara-Kovács Attila DK-s indulót hozzák ki esélyesnek, sőt hárman egyenesen győztesnek is, míg a kireszavazzunk.hu úgy ítélte meg, itt a jobbikos Dúró Dóra az esélyes inkább, de ha van visszalépés, akkor vagy az LMP-s Jakabfy Tamás vagy esetleg Ara-Kovács Attila az esélyes.

Ugyanez a helyzet a 4-es választókerületben (II-III. kerület): Márki-Zayék Ungár Pétert hozták ki ellenzéki fő esélyesnek, a kireszavazzunk.hu Niedermüller Pétert, a taktikaiszavazás.hu ugyancsak Ungárt, aki ráadásul becslései szerint egy százalékon belüli különbséggel marad csak le Varga Mihály mögött. A V18 szerint DK-LMP-Momemntum egyezségre van szükség, hogy eséllyel nyerhető körzet legyen.

Teljes a kavarodás a fővárosi 1-es választókerületben is (I-V-VIII-IX. kerületek): a Republikon szerint eleve győzhet V. Naszályi Márta MSZP-Párbeszéd-induló, a taktikaiszavazás.hu szerint csupán ő a legerősebb ellenzéki, a kireszavazzunk.hu szerint viszont Juhász Péter Együtt elnök a legesélyesebb, de más pártok visszalépése nélkül nincs esélye. A Közös Ország Mozgalom mérése szerint V. Naszályi az elsőszámú kihívó. A V18-ak MSZP-LMP-Együtt-Momentum megegyezést sürgetnek, hogy nyerhetővé váljon a körzet.

© kireszavazzunk.hu

A szintén nagy téttel bíró 13-as választókerületben (XIV-XVI. kerület) is van ellentmondás: a Republikon hajszál híján győztesnek hozza ki a DK-s színekben induló szakszervezetis Nemes Gábort - őt tartja esélyesnek a kireszavazzunk.hu is, míg a taktikaiszavazás.hu oldalon az Együtt-es Vajda Zoltánt tüntetik fel esélyesebbnek. A V18 itt sem látja eldöntöttnek a kérdést, DK-LMP alkut várna.

Mellár majdnem biztos befutó

Pécsen mindannyian Mellár Tamást hozzák ki esélyesnek vagy győztesnek, a kireszavazzunk.hu viszont itt is tett egy kis megjegyzést: Mellárt csak "inkább esélyesnek" írták, kisebb eséllyel a jobbikos jelölt is szerepel a választókerületre kattintva megnyíló ablakban. A Pécset ugyancsak érintő Baranya 2-es választókerületnél sem árt vigyázni: míg a Republikon mandátumbecslése itt a DK-s jelölt győzelmét várja, addig a kireszavazzunk.hu itt is megemlíti kisebbik esélyesként a jobbikos indulót. A taktikaiszavazás.hu szerint a DK az esélyes, de a Fidesz fog nyerni, a V18-ak LMP-DK paktumot várnak el. Márki-Zayék egyelőre nem jósolnak ide semmit.

A Nógrád 1-es választókerületben is teljes az összevisszaság: Márki-Zayék az LMP-s Dömsödi Gábort hozták ki esélyesnek, a kireszavazzunk.hu sorrendben az MSZP-t vagy a Jobbikot írta be, míg a taktikaiszavazás.hu a Jobbikot hozta ki legerősebbnek. A V18 nem tartja tétkörzetnek, és a Republikon szerint sem győz az ellenzék, szóval a taktikai szavazás tétje szerintük itt nem olyan nagy. Ahol viszont az, az a Pest megyei 8-as választókerület: a kireszavazzunk.hu-n kívül mindenki az MSZP-s Stefanik Zsoltot hozza győztesnek vagy esélyesnek, míg ők Jobbik-MSZP sorrendben tálalják az erőviszonyokat. A V18 szerint MSZP-Jobbik alkura volna szükség a mandátum elviteléhez.

© Reviczky Zsolt

A Pest 6-os körzetre sem adtak egyértelmű iránymutatást a kalkulátorok: Márki-Zayék az LMP-s Lengyel Szilviát tartják a legesélyesebbnek, a többiek inkább a Jobbikot, míg a V18-ak MSZP-Jobbik paktumot szeretnének látni.

Lázár is legyőzhető?

Szekszárdon nagyon szoros lehet a meccs: Márki-Zayék szerint Hadházy Ákos LMP-s társelnök a legesélyesebb ellenzéki, a taktikaiszavazás.hu számításai szerint mindössze 1 százalékkal fog lemaradni a Fidesz mögött, míg a V18-ak MSZP-LMP megegyezést akarnak. A kireszavazzunk.hu megint mást mond: ha visszalépések vannak, Hadházy a legesélyesebb, ha viszont mindenki marad, akkor máris egy hármas nyílt verseny alakul ki Hadházy Ákos, Harangozó Tamás MSZP-s és Szabó Balázs jobbikos jelölt között.

Vannak más körzetekben is eltérő becslések - nem soroljuk fel az összeset -, ahol a többség a baloldali indulót tartja a legerősebbnek, míg a kireszavazzunk.hu beviszi a Jobbikot második opcióként, vagy őt láttatja esélyesebbnek.

Sok körzetben egybeesik az ellenzéki esélyesekre vonatkozó becslés, csak abban nincs egyetértés, hogy az ellenzéki jelölt győzhet-e vagy sem. Kérdés, Molnár Gyula MSZP-elnök behúzza-e a 18-as fővárosi választókerületet - az egyik becslés alapján van rá esélye, a másik szerint nincs -, de a legnagyobbat az szólna, ha bejönne a taktikaiszavazás.hu számítása, és a jobbikos Kiss Attila legyőzné Lázár Jánost a makói körzetben. Átszavazásokkal együtt hajszál híján győzne csak, 0,4 százalékkal. A V18 sem látja lefutottnak a körzetet: egy LMP-Jobbik paktum közelebb vihetné az ellenzéket a sikerhez.

© taktikaiszavazas.hu

A jobbikosok a négy évvel ezelőttihez képest egész kecsegtetően állnak, Vona Gábornak Gyöngyösön győzelmet jósol a Republikon is, ahogy a taktikaiszavazás.hu szerint a többi között elvihetik az összes Heves megyei körzetet, és a borsodiak több mint felét. A Jobbik első egyéni mandátumát megszerző Rig Lajos viszont izgulhat, az ő sikerében nem egyöntetű a bizalom.

Az előző kétharmadot "lebontó" független Kész Zoltán sikerét nem látja senki veszélyben. A baloldalnak jellemzően a fővárosban és Szegeden van esélye győzelemre.

Egyre többen matekoznak

A számítások sorát gyarapítja egy matematika professzoré, Keleti Tamásé is, aki az ELTE tanáraként és az MTA tagjaként a Facebook oldalán vezette le, melyik 8 körzetben kellene a siker érdekében koordinálnia az LMP-nek, a DK-nak, az MSZP-nek, az Együttnek és a Momentumnak. Erre az eshetőségre ő még egy Momentumos győzelmet sem tartana kizártnak. A listája a többi becsléssel helyenként szembemegy.

Budapest 1. oevk Momentum (Fekete-Győr András)

Budapest 4. oevk DK (Niedermüller Péter)

Budapest 6. oevk LMP (Jakabfy Tamás)

Budapest 15. oevk MSZP (Kunhalmi Ágnes)

Budapest 17. oevk Együtt (Szabó Szabolcs)

Budapest 18. ovek LMP (Pitz Dániel)

Csongrád 1. oevk MSZP (Szabó Sándor)

Szabolcs 1. oevk MSZP (Csabai Lászlóné)

Koordinációra még lehet esély a pártok között - az LMP kedden meglepetésre egy MSZP-s és egy jobbikos jelölt javára már visszalépett, ahogy a Momentum is bejelentette három embere levételét, azonban ez a folyamat gyakorlatilag előre kiszámíthatatlan. Azt viszont a szavazók nem várhatják, hogy koordináció nélkül egyértelmű üzenetet kapnak a pártvezetőjüktől, ha az adott körzetben a másik oldal jelöltje az esélyesebb. Ennek számtalan oka van, az egyik az, hogy a saját tábort nem akarják elbizonytalanítani és magukra haragítani. A különböző mérésekből az is látszik, az elkötelezett szavazók csak egy része szavaz át a másik oldalra a kormányváltás érdekében - erre a baloldaliak nyitottabbak -, a pártok viszont nem merik kockáztatni, hogy a többi szavazó otthon maradjon. Azzal ugyanis csökken a részvétel, az ellenzéki siker esélye és a listákra leadott szavazatok mennyisége is.