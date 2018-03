Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","shortLead":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","id":"20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64341107-c3ed-4543-b927-a042ff386f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","timestamp":"2018. március. 26. 08:21","title":"Nincs ingyenáram: ha valaki villanyautót töltene, kapásból fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7019398-9a76-4e2e-aac7-0d0015fb1d66","c_author":"","category":"elet","description":"Kis kamerát rögzített Gordon Buchanan természetfotós Namíbiában egy gepárd fejére, így az állat szemszögéből láthatjuk, ahogy két társával épp vadászni indul. Mutatjuk a fantasztikus képsorokat. Spoiler: a zsákmány ezúttal elmaradt. ","shortLead":"Kis kamerát rögzített Gordon Buchanan természetfotós Namíbiában egy gepárd fejére, így az állat szemszögéből láthatjuk...","id":"20180326_Igy_nez_ki_egy_vadaszat_a_gepard_szemszogebol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7019398-9a76-4e2e-aac7-0d0015fb1d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eda0916-054d-42ba-a823-b0c2436e8dc4","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Igy_nez_ki_egy_vadaszat_a_gepard_szemszogebol","timestamp":"2018. március. 26. 17:23","title":"Így néz ki egy vadászat a gepárd szemszögéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Ide jutottunk, drága, európai értelemben vett demokraták. Vélemény.","shortLead":"Ide jutottunk, drága, európai értelemben vett demokraták. Vélemény.","id":"20180326_Cegledi_Ne_ajvekolj_zsido_szavazz_taktikusan_nacira","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555526d3-2c65-4c9c-87a6-532ca1129204","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Cegledi_Ne_ajvekolj_zsido_szavazz_taktikusan_nacira","timestamp":"2018. március. 26. 09:04","title":"Ceglédi: Ne ajvékolj, zsidó, szavazz taktikusan nácira?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erdélyi Miklós ügyvéd, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség ügyvezető elnöke szerint a Jobbik nem náci párt, ezért Kiss Attila támogatását kéri a hódmezővásárhelyiektől.","shortLead":"Erdélyi Miklós ügyvéd, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség ügyvezető elnöke szerint a Jobbik nem náci párt, ezért Kiss...","id":"20180326_A_vasarhelyi_zsido_hitkozseg_elnoke_a_Jobbik_mellett_kampanyol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b1666e-579b-4a46-b3c9-729b4534dcab","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_A_vasarhelyi_zsido_hitkozseg_elnoke_a_Jobbik_mellett_kampanyol","timestamp":"2018. március. 26. 12:02","title":"A vásárhelyi zsidó hitközség elnöke a Jobbik mellett kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18aa751d-634a-480b-889e-8e88d9c28e45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy híján kétszáz képviselő vagyonbevallásait, a cégnyilvántartást és a támogatások adatbázisát összevetve igyekeztünk kideríteni, vettek-e fel tavaly, és ha igen, mekkora összegű agrártámogatásokat a parlamentben ülők házastársai. Kósa Lajos államtitkárának neje nem milliókkal, hanem nagyságrendekkel veri az előző évi mezőnyt: míg a tavalyi győztes 23,7 millió forinttal végzett az élen, addig Horváth István feleségének cége 50 millió forint híján félmilliárd forintnyi – nagyrészt uniós – támogatást nyert el 2017-ben. ","shortLead":"Egy híján kétszáz képviselő vagyonbevallásait, a cégnyilvántartást és a támogatások adatbázisát összevetve igyekeztünk...","id":"20180326_horvath_istvan_nestorovic_anica_horvath_zsuzsanna_bikacsi_agrar_kft_bporoad_kft_szekszard_banki_erik_banki_agnes_unios_tamogatas_trafik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18aa751d-634a-480b-889e-8e88d9c28e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf66ffe-0023-4d0f-85ff-73a132c30e16","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_horvath_istvan_nestorovic_anica_horvath_zsuzsanna_bikacsi_agrar_kft_bporoad_kft_szekszard_banki_erik_banki_agnes_unios_tamogatas_trafik","timestamp":"2018. március. 26. 06:30","title":"Tudta, hogy Kósa Lajos államtitkárának neje is egy zuckerbergi gazdasági talentum?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","shortLead":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","id":"20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f0ae1f-df45-418b-bc6a-75cbf7469cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","timestamp":"2018. március. 27. 06:05","title":"Húsvétra lejjebb megy a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen dédelgeti ezeket a figurákat. Cikkünkben összegyűjtöttük a filmtörténet legidétlenebb bűnözőit, olyan emlékezetes alakításokat, amelyben élvezhető módon keveredik az esetlenség és a rettenthetetlenség.\r

","shortLead":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen...","id":"20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a46ecc-8955-48e7-86d7-4777a0195a59","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","timestamp":"2018. március. 26. 20:00","title":" Balekok, akiket utálni kéne, mégsem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig csak arról beszéltek a fideszesek, hogy az ellenzék közel százmilliárd forintot szánna a bevándorlásra, de most Orbán emelte a tétet.","shortLead":"Eddig csak arról beszéltek a fideszesek, hogy az ellenzék közel százmilliárd forintot szánna a bevándorlásra, de most...","id":"20180327_Orban_ha_az_ellenzek_nyerne_az_orszag_osszes_penzet_a_bevandorlokra_szannak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81b740-a37d-4c25-a965-f4f9d1310f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Orban_ha_az_ellenzek_nyerne_az_orszag_osszes_penzet_a_bevandorlokra_szannak","timestamp":"2018. március. 27. 13:24","title":"Orbán: Ha az ellenzék nyerne, az ország összes pénzét a bevándorlókra szánnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]