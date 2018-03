Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c79e5e0-1639-4995-a9b2-5fdaf2350ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok a bizonytalan, ők még beleszólhatnak a választás eredményébe. ","shortLead":"Sok a bizonytalan, ők még beleszólhatnak a választás eredményébe. ","id":"20180329_Bekescsaban_a_Jobbik_jeloltje_tudja_csak_megszorongatni_a_Fideszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c79e5e0-1639-4995-a9b2-5fdaf2350ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d4b0f1-41e2-4f66-b443-5cbe5f0be472","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Bekescsaban_a_Jobbik_jeloltje_tudja_csak_megszorongatni_a_Fideszt","timestamp":"2018. március. 29. 14:51","title":"Békéscsabán a Jobbik jelöltje tudja csak megszorongatni a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b50bab-2886-4ab8-ad79-b4772c3795a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A filmmogul cége hétfőn jelentett csődöt, valaki viszont szívesen lakna a New York-i házában 6,5 milliárd forintért.","shortLead":"A filmmogul cége hétfőn jelentett csődöt, valaki viszont szívesen lakna a New York-i házában 6,5 milliárd forintért.","id":"20180329_Elkelt_Harvey_Weinstein_otthona_az_ugyvedek_zsebebe_megy_a_vetelar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b50bab-2886-4ab8-ad79-b4772c3795a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfde588-dd36-4bff-a8c3-daa07367ae75","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Elkelt_Harvey_Weinstein_otthona_az_ugyvedek_zsebebe_megy_a_vetelar","timestamp":"2018. március. 29. 09:49","title":"Elkelt Harvey Weinstein otthona, az ügyvédek zsebébe vándorol a vételár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d13bf1-0841-4219-b37a-7b6e672eb4cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GoPro a napokban mutatta be belépőszitnű kameráját, amit egyszerűen csak Hero névre keresztelt. A tulajdonságait tekintve azért nem is annyira belépő szintű az akciókamera.","shortLead":"A GoPro a napokban mutatta be belépőszitnű kameráját, amit egyszerűen csak Hero névre keresztelt. A tulajdonságait...","id":"20180330_gopro_hero_akciokamera_olcson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3d13bf1-0841-4219-b37a-7b6e672eb4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88598551-ba91-4261-9918-d575c04ab709","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_gopro_hero_akciokamera_olcson","timestamp":"2018. március. 30. 17:03","title":"Új kamerával rukkolt elő a GoPro, itt az eddigi legolcsóbb Hero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3dade74-6d71-4ee4-b9bc-0ae9475f6896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rezsibiztos a baloldali fellegvárban tartott fórumot, kiderült, a helyi fideszesek mindenkin túltesznek, bár a verseny erős, mert egy jászsági fórumon az egyik kérdező azt fejtegette, személy szerint a második Hitlernek tartja Soros Györgyöt.","shortLead":"A rezsibiztos a baloldali fellegvárban tartott fórumot, kiderült, a helyi fideszesek mindenkin túltesznek, bár...","id":"20180330_Halalbuntetest_kertek_az_ellenzekiekre_az_angyalfoldi_fideszesek_Nemeth_Szilard_foruman","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3dade74-6d71-4ee4-b9bc-0ae9475f6896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2508b9dd-6764-4d52-9e2f-001ad10d2de8","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Halalbuntetest_kertek_az_ellenzekiekre_az_angyalfoldi_fideszesek_Nemeth_Szilard_foruman","timestamp":"2018. március. 30. 08:30","title":"Halálbüntetést kértek az ellenzékiekre az angyalföldi fideszesek Németh Szilárd fórumán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcsra ért Orbánék menekültellenes retorikája!","shortLead":"Csúcsra ért Orbánék menekültellenes retorikája!","id":"20180329_Migransnak_neztek_egy_fodrasztol_hazafele_setalo_not_Csongradon_rendort_hivtak_ra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c5564d-bc75-4eba-b526-12a079808f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Migransnak_neztek_egy_fodrasztol_hazafele_setalo_not_Csongradon_rendort_hivtak_ra","timestamp":"2018. március. 29. 11:57","title":"Migránsnak néztek egy fodrásztól hazafelé sétáló nőt Csongrádon, rendőrt hívtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kilencven év után először nyithattak ki az írországi kocsmák nagypénteken.","shortLead":"Kilencven év után először nyithattak ki az írországi kocsmák nagypénteken.","id":"20180330_megtort_a_jeg_irorszagban_nagypenteken_is_lehet_mar_kocsmazni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50178dc1-86de-47ae-913a-e5acc885cd30","keywords":null,"link":"/elet/20180330_megtort_a_jeg_irorszagban_nagypenteken_is_lehet_mar_kocsmazni","timestamp":"2018. március. 30. 21:33","title":"Megtört a jég Írországban, nagypénteken is lehet már kocsmázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865a44d9-f4b7-43ee-839e-df26937b6ca5","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Alaposan fel kell kötnie a felkötnivalót annak, aki épp új tévékészülék beszerzését fontolgatja, hiszen a leírásokban és prospektusokban csak úgy röpködnek az egzotikus rövidítések. De vajon mire jó ez az egész? Kell ez egyáltalán? Képernyő-felbontással kapcsolatos kisokosunk következik.","shortLead":"Alaposan fel kell kötnie a felkötnivalót annak, aki épp új tévékészülék beszerzését fontolgatja, hiszen a leírásokban...","id":"samsung_20180328_Betuszavak_erdejeben_miert_is_vegyek_4Ks_tevet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865a44d9-f4b7-43ee-839e-df26937b6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3165d09-2ef1-4923-9cfa-4cbc1c107f08","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsung_20180328_Betuszavak_erdejeben_miert_is_vegyek_4Ks_tevet","timestamp":"2018. március. 29. 09:03","title":"Betűszavak erdejében: miért is vegyek 4K-s tévét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"c4e1176a-ae2e-447b-91ac-13c39ec22520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg nem illegális, amit tettek, de simán hívhatjuk pofátlanságnak.","shortLead":"Valószínűleg nem illegális, amit tettek, de simán hívhatjuk pofátlanságnak.","id":"20180329_magyar_rendszamu_kocsibol_szemeteltek_tele_az_egyik_osztrak_autopalyat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e1176a-ae2e-447b-91ac-13c39ec22520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad0d6c1-0f6f-4241-9fac-1a175b8ac3d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_magyar_rendszamu_kocsibol_szemeteltek_tele_az_egyik_osztrak_autopalyat","timestamp":"2018. március. 29. 19:02","title":"Magyar rendszámú kocsiból szemetelték tele az egyik osztrák autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]