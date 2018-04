Cikkünk megjelenése után Zacher Gábor a zoom.hu-nak kacsának nevezte a HVG értesülését, azt hansúlyozva: nem mondott le, továbbra is ő vezeti a Honvédkórház sürgősségi osztályát. E nyilatkozat megjelenése után több forrásunk is azt állította: a helyzet távolról sem ennyire egyértelmű. Egyikük szerint Zachernek felkínálták a lehetőséget, hogy felmondjon, amire ő hajlott is, ám a HVG hetilap lapzártáját követően mégis elakadt ez a folyamat. Van, aki úgy gondolja, ő maga meggondolta magát, mások szerint beosztott orvosai közül többet mellé álltak, és szintén távozással fenyegettek, a harmadik variáció szerint a HM lépett közbe, mert nem akartak ilyen vihart a választás előtt. „Patthelyzet” – fogalmazott a Honvédkórház belső viszonyait jól ismerő forrásunk. Kollégánk egyébként lapzárta előtt kereste Zachert, aki állítólag kész is volt nyilatkozni, végül mégis elérhetetlennek bizonyult. Azt, hogy ennek mi lehetett az oka, nem tudjuk, de egyeztetett beszélgetésről volt szó. A Zoom egyébként azt írja, szerda délelőttre nekik is interjúidőpontjuk volt Zacherrel, ám azt a kezdés előtt 10 perccel a Honvédelmi Minisztérium lefújta. A HM szerdán azután közleményt adott ki, amely szerint Dr. Zacher Gáborral, az MH Egészségügyi Központ (Honvédkórház) Sürgősségi Betegellátó Centrum (SBC) osztályvezető főorvosával szemben töretlen a Honvédelmi Minisztérium és kórház vezetésének bizalma, a kórházi szakmai munkájával elégedettek, és a továbbiakban is az SBC vezetőjeként számítanak rá.