Az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta a Gázai övezet ellenőrzés alá vonásáról szóló tervet

Péntek hajnalban az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta a Gázaváros – és ezzel a teljes Gázai övezet – ellenőrzés alá vonásáról szóló tervet – írja a BBC.

A kabinet ülése után Bejnamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közleményt adott ki, amelyben részletesen ismertetik a jóváhagyott tervet és a „háború befejezésének öt alapelvét”, amelyet a kabinet többségi szavazással fogadott el.

„Az izraeli hadsereg (IDF) felkészül Gázaváros ellenőrzése alá vonására, miközben humanitárius segítséget nyújt a harci övezeteken kívüli civil lakosságnak” – áll a közleményben.

Az alapelvek a következők:

A Hamász lefegyverzése.

Az összes túsz – élők és halottak – visszaszerzése.

A Gázai övezet demilitarizálása.

Biztonsági ellenőrzés a Gázai övezet felett.

Egy, a Hamásztól és a Palesztin Hatóságtól független polgári kormány hatalomra segítése.

Benjamin Netanyahu korábban a Fox Newsnak beszélt a terveiről. „Biztonságunk érdekében szándékunkban áll eltávolítani a Hamászt, lehetővé tenni a lakosság számára, hogy megszabaduljon a jelenlegi gázai vezetéstől, és átadni az övezetet egy polgári kormányzásnak” – mondta.

„Meg akarjuk szabadítani magunkat és a gázai lakosságot a Hamász szörnyű terrorjától” – jelentette ki, hozzátéve, hogy Izrael „nem akarja megtartani” a területet. „Biztonsági övezetet akarunk létrehozni. Nem akarjuk kormányozni. Nem akarunk ott kormányzó szervként jelen lenni” – fogalmazott.

Netanjahu bejelentette: tényleg a Gázai övezet teljes megszállására készül Sajtóértesülések szerint az izraeli hadsereg és több vezető biztonsági tisztviselő is ellenzi a lépést.

Az elmúlt napokban az ENSZ és több arab ország kormánya is arra buzdította a Hamászt, hogy tegyék le a fegyvert, és mondjanak le a Gázai övezet feletti irányításról. Erre azt követően került sor, hogy több nyugati ország is jelezte: készen áll elismerni a palesztin államot. Így tett többek között Franciaország és Kanada is, az Egyesült Királyság pedig azt közölte, hogy hajlandó elismerni az államot, ha Izrael nem teljesít bizonyos feltételeket. Izraelt eközben számos kritika érte a Gázai övezetben kialakuló humanitárius válság miatt.