Dolgozók százait helyezi át az SK az egyik komáromi akkugyárából a másikba

Dolgozók százait helyezi át az egyik komáromi akkumulátorgyárából a másik, szintén Komáromban található üzemébe a dél-koreai SK-csoport – írja a Telex a cég közlése alapján.

A munkavállalók átjelentése várhatóan néhány hét alatt zajlik majd le. A Vegyipari Dolgozók Szakszervezete úgy tudja, több mint 500 munkást érint az átszervezés. A szakszervezet információi szerint a folyamat a hatályos munkaügyi szabályok betartásával, tehát teljesen jogszerűen zajlik.

Az SK-csoportnak két akkumulátorgyára épült Komáromban a koronavírus-járvány idején, az elsőt az SK On nevű cég, a másodikat az SK Battery Manufacturing (SK BM) üzemelteti. A csoport szerint azért van szükség a dolgozók átszervezésére, mert az SK BM gyárában maximális kapacitásra növelik a gépsorok kihasználtságát, ami miatt jelentősen nő a munkaerőigény.

Több százezer tonna fekete por zúdulhat ránk: az akkugyártásban erre még egyáltalán nem vagyunk felkészülve Az elektromos járművek terjedésével az akkumulátorgyárak már bevették Európát, de sürgősen gondoskodni kell az akkuhulladék feldolgozásáról is. A becslések nagyon rövid időn belül mennyiségi ugrást jósolnak, de a hulladék legértékesebb részének kezelését végző üzemekre csak tervek vannak a kontinensen. Itthon sem jobb a helyzet.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az SK On üzemének mi lesz a sorsa, bár a Telexhez februárban eljutottak olyan hírek, amelyek szerint a gyár bezárhat. A dolgozók között már akkor az terjedt el, hogy egy részüket az SK BM gyárába fogják áthelyezni.

Az SK-csoport 2023 nyaráig nagy léptékben tudta növelni az akkumulátoreladásait, ezután viszont egy év alatt kevesebb mint felükre estek vissza. Az SK On és az SK BM az elmúlt egy évben összesen több mint ezer fővel csökkentette dolgozói létszámát.