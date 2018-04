Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","shortLead":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","id":"20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a78d977-1c8d-4986-b9de-4281decee541","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","timestamp":"2018. április. 09. 14:54","title":"A CEU már most elkezdett intézkedni a bécsi campusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy árat kell fizetnie a legutóbbi vegyi fegyveres támadásért Asszad szíriai elnöknek, valamit a damaszkuszi rezsimet támogató Iránnak és Oroszországnak- írta vasárnapi Twitter-üzenetében Donald Trump amerikai elnök.\r

","shortLead":"Nagy árat kell fizetnie a legutóbbi vegyi fegyveres támadásért Asszad szíriai elnöknek, valamit a damaszkuszi rezsimet...","id":"20180408_Trump_Putyint_es_Asszadot_fenyegeti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b32ab1b-bdd1-4858-a110-ec49c53c33c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Trump_Putyint_es_Asszadot_fenyegeti","timestamp":"2018. április. 08. 16:32","title":"Trump Putyint és Asszadot fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e69e363-5f28-4289-98df-1eabdd293281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz hatalmas győzelmet aratott, a széttöredezett ellenzék megingatni sem tudta a kormánypártok pozícióját. Orbán győzelmet hirdetett, az ellenzéki pártok vezetői sorra mondtak le vasárnap éjszaka.","shortLead":"A Fidesz hatalmas győzelmet aratott, a széttöredezett ellenzék megingatni sem tudta a kormánypártok pozícióját. Orbán...","id":"20180408_Veget_ert_a_2018as_valasztas_erkeznek_az_eredmenyek__percrol_percre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e69e363-5f28-4289-98df-1eabdd293281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6c9265-8dc7-4fd1-927f-954f0c6d2c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Veget_ert_a_2018as_valasztas_erkeznek_az_eredmenyek__percrol_percre","timestamp":"2018. április. 08. 22:52","title":" Orbán Viktor: \"Győztünk!\" - a Fidesz ismét kétharmadot szerez - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Van, amikor össze kell fogni és közösen cselekedni. Hónapokig terveztük közösségi programunkat, most itt a pillanat: indulunk. ","shortLead":"Van, amikor össze kell fogni és közösen cselekedni. Hónapokig terveztük közösségi programunkat, most itt a pillanat...","id":"20180409_hvg_partolo_tagsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ad985c-84d0-420f-82f1-967fe2531fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_hvg_partolo_tagsag","timestamp":"2018. április. 09. 09:00","title":"Pártoló Tagság programot indít a HVG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a203276b-4cb5-4d42-bcfc-2186f7d26b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem éppen úgy sikerült egy siló robbantásos bontása Dániában, ahogy azt a mérnökök elképzelték.","shortLead":"Nem éppen úgy sikerült egy siló robbantásos bontása Dániában, ahogy azt a mérnökök elképzelték.","id":"20180409_dan_silo_elbaltazott_bontasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a203276b-4cb5-4d42-bcfc-2186f7d26b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d243727-ea08-42ca-ae06-2188a496cc62","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180409_dan_silo_elbaltazott_bontasa","timestamp":"2018. április. 09. 10:54","title":"Ez történik, ha egy 53 méter magas épület rossz irányba dől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A versenyfelügyelők döntése alapján az olasz F1-es csapatnak 50 ezer eurót kell fizetnie, mivel a boxutcában Kimi Räikkönen a csapat hibájából elütötte egyik szerelőjét.","shortLead":"A versenyfelügyelők döntése alapján az olasz F1-es csapatnak 50 ezer eurót kell fizetnie, mivel a boxutcában Kimi...","id":"20180409_megbuntettek_a_ferrarit_raikkonen_horrorbalesete_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4674f8-b455-4632-84ef-93d0d77cd176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46a1059-5d57-47f2-b6a7-487fb3378cb5","keywords":null,"link":"/sport/20180409_megbuntettek_a_ferrarit_raikkonen_horrorbalesete_miatt","timestamp":"2018. április. 09. 09:38","title":"Megbüntették a Ferrarit Räikkönen horrorbalesete miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a friss adat.","shortLead":"Megérkezett a friss adat.","id":"20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b6127-e18a-4746-95e6-1dbca3abdfde","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 13:35","title":"Közelít az 50 százalékos részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c3c32c-efdc-4f43-b05d-94d7e7e420ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap este fél hétig a választásra jogosultak 68,13 százaléka ment el szavazni – derül ki a friss adatokból. ","shortLead":"Vasárnap este fél hétig a választásra jogosultak 68,13 százaléka ment el szavazni – derül ki a friss adatokból. ","id":"20180408_hetven_szazalekhoz_kozelit_a_valasztasi_reszvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c3c32c-efdc-4f43-b05d-94d7e7e420ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9f6e1c-6ed6-4fdb-b152-d2a81dcfcc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_hetven_szazalekhoz_kozelit_a_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 19:05","title":"Hetven százalékhoz közelít a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]