[{"available":true,"c_guid":"1e6de1df-47b9-4e84-b413-31161b442bcb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szombati, budapesti tüntetés szervezőinek és résztvevőinek példáját vasárnap két vidéki városban is követték.","shortLead":"A szombati, budapesti tüntetés szervezőinek és résztvevőinek példáját vasárnap két vidéki városban is követték.","id":"20180416_pecsen_es_debrencenben_is_sokan_tuntettek_a_kormay_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6de1df-47b9-4e84-b413-31161b442bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0499702f-e577-4127-8cce-6cd8bcbe51c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_pecsen_es_debrencenben_is_sokan_tuntettek_a_kormay_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 07:31","title":"Pécsen és Debrencenben is sokan tüntettek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka a dízelbotrányt feledve mihamarabb az új elektromosautó-korszakra kíván fókuszálni.","shortLead":"A német márka a dízelbotrányt feledve mihamarabb az új elektromosautó-korszakra kíván fókuszálni.","id":"20180417_vw_volkswagen_dizelbotrany_elektromos_auto_villanymotor_uj_logo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c918b94c-9b03-4826-84d7-7b6bbe2fd1fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_vw_volkswagen_dizelbotrany_elektromos_auto_villanymotor_uj_logo","timestamp":"2018. április. 17. 10:21","title":"Megújul a Volkswagen: kevésbé lesz német és frissül az embléma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozást elküldték a Figyelő szerkesztőségébe is. 