Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","shortLead":"Szerdán Washingtonban kerül sor a találkozóra. ","id":"20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a60778-8316-4e23-86ae-760de87261ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Szijjarto_most_eloszor_vegre_talalkozni_fog_az_amerikai_kulugyminiszterrel","timestamp":"2018. május. 29. 09:59","title":"Szijjártó most először végre találkozni fog az amerikai külügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból – mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.","shortLead":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült...","id":"20180530_orban_meghatralt_stop_soros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65607da-58b2-483b-bc0c-a0bd539959fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_orban_meghatralt_stop_soros","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc01d06b-bfa5-47d2-8a65-fb62fc2ed378","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hangos volt a tech-sajtó pár éve az iPhone 6-ok hajlíthatósági problémájától. Most kiderült, az Apple valójában tudott is erről a gondról.","shortLead":"Hangos volt a tech-sajtó pár éve az iPhone 6-ok hajlíthatósági problémájától. Most kiderült, az Apple valójában tudott...","id":"20180528_bendgate_apple_iphone_6_hajlithatosag_toresteszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc01d06b-bfa5-47d2-8a65-fb62fc2ed378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64f5a16-24fb-44f6-af5a-6531e24919de","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_bendgate_apple_iphone_6_hajlithatosag_toresteszt","timestamp":"2018. május. 28. 21:03","title":"Durva állítás: az Apple korábban is tudott az iPhone 6-ok hajlíthatósági gondjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","shortLead":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","id":"20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1858a2-2f1d-47d9-8810-caf12bfb08ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","timestamp":"2018. május. 28. 22:21","title":"Azonnal látták a barabási rendőrök, hogy át akarja őket verni a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6d6afe-7561-486c-8c5a-1cc4108bd78d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm új chipjének köszönhetően szűkülhet a rés a középkategóriás és a csúcstelefonok között.","shortLead":"A Qualcomm új chipjének köszönhetően szűkülhet a rés a középkategóriás és a csúcstelefonok között.","id":"20180529_qualcomm_snapdragon710_lapkakeszlet_erosebb_kozepkategorias_telefonok_jonnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e6d6afe-7561-486c-8c5a-1cc4108bd78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341545c2-0948-48e9-bfcf-beb4dbb93be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_qualcomm_snapdragon710_lapkakeszlet_erosebb_kozepkategorias_telefonok_jonnek","timestamp":"2018. május. 29. 11:03","title":"Van egy jó hírünk: kész az új chip, a mostaninál sokkal erősebbek lehetnek az olcsóbb telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia eszméje kiürült.","shortLead":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia...","id":"20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ea7f58-d992-4b1e-a2af-d30c5fd6375f","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","timestamp":"2018. május. 29. 17:40","title":"Most megvédte Orbánt az Európai Néppárt frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem gondolták a Real-múzeum legutóbbi átépítésekor, hogy ennyire hamar nyer a csapat még három Bajnokok Ligáját.","shortLead":"Nem gondolták a Real-múzeum legutóbbi átépítésekor, hogy ennyire hamar nyer a csapat még három Bajnokok Ligáját.","id":"20180529_At_kell_alakitani_a_Real_Madrid_muzeumat_mert_mar_nem_fer_be_az_uj_BLserleg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241730e5-a509-4329-84ad-c1a31bfada3b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_At_kell_alakitani_a_Real_Madrid_muzeumat_mert_mar_nem_fer_be_az_uj_BLserleg","timestamp":"2018. május. 29. 16:16","title":"Át kell alakítani a Real Madrid múzeumát, mert már nem fér be az új BL-serleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szegedi turisztikai alkalmazást fejlesztett az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke. A városba érkező látogatók néhány gombnyomás után egy kész, tematikus útvonaltervet kaphatnak ahhoz, merre érdemes elsétálni Szegeden. Az app nem csak listát mutat, hanem helyszínről helyszínre navigálja is a turistákat.","shortLead":"Szegedi turisztikai alkalmazást fejlesztett az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke. A városba érkező...","id":"20180529_szeged_turisztikai_alkalmazas_szegedi_latnivalok_szegedi_tura_seta_szte_sztekomm","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e088067e-0f4b-4d51-a4ae-a77477dc2f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_szeged_turisztikai_alkalmazas_szegedi_latnivalok_szegedi_tura_seta_szte_sztekomm","timestamp":"2018. május. 29. 20:03","title":"Ha Szegedre látogat, szinte kötelező letöltenie ezt az appot – de ha Szegeden él, akkor is ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]