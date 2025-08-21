Lovat találtak az óbudai panelek közt szerda este

Meglehetősen meglepő hang zavarta meg az esti nyugalmát egy olvasónak a III. kerületi Szőlő utca környékén szerda este, kintről sorozatos lónyerítésre lett figyelmes. A HVG-nek elmondta, hogy egy lovat látott a panelház előtt a fás részen, a Dévai Bíró Mátyás téri templom mögött.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy egy ló miatt riasztották őket este fél 12-kor a Dévai Bíró Mátyás térre, de nem volt szükség beavatkozásra. A BRFK is arról számolt be, hogy rendőri intézkedés nem történt. Az ott lakók szerint a rendőrök megitatták az állatot, majd távoztak.

Azon meglepődtek, hogy utána egész éjjel ott maradhatott az állat, mert – ahogy arra egy forrásunk rámutatott – ha a ló kikötötte volna magát és elindul a négysávos Pacsirtamező utcán, abból komoly baleset is lehetett volna.

Úgy tudjuk, a ló nem egy, a tűzijáték miatt elszabadult állat volt, hanem egyszerűen a budai agglomerációból egy hölgy lóháton érkezett a városba, és mivel ott éjszakázott Óbudán, a lovat kikötötte az egyik ház elé. Reggel 6-kor az állat még ott volt, de azóta már távoztak a gazdájával együtt.