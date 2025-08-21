Reviczky Gábor: „Háromfajta rákom volt”

Volt egy kis gond a szívemmel, de most már az is rendben van! Egy TAVI műtéten estem át, ami egy modern eljárás. Ez lehetővé teszi az aortabillentyű cseréjét nyitott szívműtét nélkül

– mondta el a Borsnak Reviczky Gábor Kossuth-díjas színész. Hozzátette: „Kaptam egy jópofa pacemakert, ami rendszabályozza a szívritmusomat. Ez már egy újfajta készülék, de még így is oda kell figyelni arra, hogy hová tehetem, mit használhatok tudva, hogy ez a ketyere ott dolgozik a mellkasomban. Például nem tehetem a mobilomat a bal felső ingzsebembe, mert bezavarhatja. Sok minden van még részletezve a zárójelentésben, de a feleségem vigyáz rám! Van egy kis utóhatása a műtétnek, néha kicsit szédülök, de ez is alakul és teljesen jól leszek.”

A színész daganatos betegségéről is beszélt:

Nem volt könnyű nekem az elmúlt időszak, mindig csak azt emlegetik, hogy sikeresen megküzdöttem a prosztatarákkal. Egy frászt csak azzal, háromfajta rákom volt.

A színész úgy véli: azért tudott meggyógyulni, mert „egyszerűen nem vettem róla tudomást, hogy van, nem voltam hajlandó elfogadni, hogy rákos vagyok, hogy ebbe meghalhatok. Mert aki úgy áll hozzá, hogy nagyon beteg, neki vége, aki nem harcol, az nem is nyerhet!”