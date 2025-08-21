Milorad Dodik már nem elnök, de Budapest, Belgrád és Moszkva támogatásával verné szét Boszniát

„És mi lesz, ha ellenállok?” – kérdezte Milorad Dodik boszniai szerb elnök, miután az illetékes szarajevói bíróság augusztus elején bűnösnek találta őt a nemzetközi közösség boszniai főképviselője, Christian Schmidt által hozott döntések végrehajtásának elszabotálásában, ezért egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, és hat évre eltiltotta őt a Szerb Köztársaság (RSZ) elnöki tisztének betöltésétől. A válasz aggasztóan gyorsan megszületett, a bíróság – a feszültséget csökkentendő – a börtönbüntetést 18 660 eurós pénzbírságra változtatta, miközben az eltiltást, legalábbis egyelőre, érvényben hagyta. Dodik fellebbezett az ítélet ellen.

Milorad Dodikot hivatalosan is megfosztották elnöki mandátumától Hiába fellebezett a döntés ellen, a bíróság elutasította.

Hétfőn viszont a boszniai fellebbviteli bíróság helybenhagyta a központi választási bizottság (CEC) azon döntését, amellyel megfosztotta Dodikot az elnöki mandátumától, így az véget ért. A törvények szerint

90 napon belül választást kell tartani

az RSZ-ben. Dodik bejelentette, a döntést nem fogadja el, és az év végéig népszavazást tervez tartani a szerb entitás kiválásáról Bosznia-Hercegovinából.