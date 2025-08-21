Andie MacDowell a HVG-nek: Nem volt szexualitás a karakterembem, féltem, hogy elveszek a forgatagban 

Robert Altman Raymond Carver novelláiból dolgozott, az 1993-ben bemutatott Rövidre vágva sokakkal megismertette az amerikai irodalom minimalista mesterének írásait. Olvasott már Carvert korábban is, vagy csak Altman felkérése után szerezte be a köteteit?

Egyik-másik novelláját ismertem már korábban is, de mélyebben csak akkor ástam bele magam Carver világába, amikor Robert Altman felkért Ann Finnigan szerepére. Altman nem adott könyveket, csak a forgatókönyvet nyomta a kezembe, de rögtön beszereztem néhány Carver-kötetet. Jó volt Carvert olvasni, élveztem.

Altman filmjeivel hogy állt?

Imádtam a Nashville-t és megnéztem a többi nagy filmjét is a Rövidre vágva előtt. Nemrég újranéztem a McCabe és Mrs. Millert az egyik barátommal. Jólesik néha újranézni ezeket a filmeket. Remek dolog, hogy a Criterion is kiadta. Ha jól tudom, a maga idejében nem hozott pénzt, de a film remekmű. Ez maga a művészet. Ínyenceknek készült. A Nashville-t régebben láttam utoljára, azt hiszem, ez a kedvencem Altman filmjei közül. A játékost is imádom. Azokat a nagyszabású, végtelen daruzásokat.

Tim Robbins mesélte, aki a film egyik tenyérbe mászó figuráját, a félrelépő motoros rendőrt alakítja, hogy úgy találkozott először Altmannal, hogy a rendező meghívta az otthonába, ahol épp családi ebéd zajlott. Robbins tiszta ideg volt, mégiscsak a Nashville rendezője invitálta a házába, de próba nem volt, viszont elszívtak egy füves cigit a hátsó udvarban. Hasonlóan fogadta önt is?