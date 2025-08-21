Forrnak az indulatok Szijjártó Péter minisztériumában: diplomáciai tapasztalat nélküli expapot neveztek ki fontos pozícióba

Németh Norbert, a Szombathelyi Egyházmegye egykori papja töltheti be a londoni magyar nagykövetség elsőbeosztotti státuszát, pedig nem rendelkezik megfelelő diplomáciai gyakorlattal – írta a Válasz Online.

A lap szerint Németh Norbert életében egyetlen diplomáciai „kikacsintásra” utaló jelet lehet találni: korábban a római Pápai Magyar Intézet rektora volt, ami mellett a szentszéki magyar nagykövetség tanácsosi feladatait is ellátta. Ezt viszont a portál forrásai szerint nem lehet diplomáciai tapasztalatként elkönyvelni, az ugyanis egyházi jellegű megbízatás volt.

A lap szerint az eset miatt forrnak az indulatok a Szijjártó Péter vezette minisztériumnál. „Már-már természetes, hogy a nagyköveti tisztségeket néha kiszuperált vagy bevetés előtt álló politikusok, pártoknak kedves hozzá nem értők, üzletemberek töltik be, ez a világ bármely országa esetében előfordul. Londonban volt nagykövet Csák János későbbi kulturális, majd Szalay-Bobrovniczky Kristóf mai honvédelmi miniszter is. Nincs is ezzel nagy baj, a kapcsolatépítésre és -működtetésre, reprezentálásra kifejezetten alkalmasak lehetnek az efféle karakterek. Ám az elsőbeosztotti státusz elvileg a diplomáciai szakma csúcsa. Ha a külügyminiszter azt akarja üzenni, hogy idáig el lehet jutni előképzettség, nemzetközi tanulmányok, tapasztalat és nagykövetségi rutin nélkül – és kizárólag a közéleti érdemek, barátságok számítanak –, akkor teljes értékrendi megborulással van dolgunk” – mondta a portál egyik informátora.

A portál megkereste Kumin Ferenc londoni nagykövetet, Németh Norbert elsőbeosztottat, valamint a külügyminisztériumot is, de kérdéseikre nem érkezett válasz.

A párizsi nagykövetség élére viszont igen tapasztalt diplomatát neveztek ki.