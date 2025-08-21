Magyar Nemzet: Az édesanya a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

A Magyar Nemzet szerint az édesanyát gyanúsítja a rendőrség annak a kéthetes csecsemőnek a meggyilkolásával, akinek a holttestét szerda délután találták meg Nagydorog határában.

Augusztus 20-án a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése után indított keresést, majd a délutáni órákban megtalálták a csecsemő holttestét a település szélén.

A Bors szerint a csecsemőt az édesanyja sétáltatta Nagydorogon az eltűnés előtt. A lapnak egy meg nem nevezett hozzátartozó szólalt meg, eszerint az anya azt mondta, hogy egyszer csak meglátott egy fekete autót, majd eszméletét vesztette, és később, egy púppal a fején ébredt, a gyermekét sehol sem találta. Azonnal segítséget kért.

További részleteket a rendőrség egyelőre nem közölt. A Bors korábban arról írt, hogy az édesanya csütörtök délelőtt a Szekszárdi Rendőrkapitányságon volt, míg nagyobbik, 5 éves fiukra az édesapja vigyáz otthon.

Frissítés: A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a HVG-nek azt írta, később bővebb tájékoztatást fognak adni az ügyről, egyelőre azonban csak a reggeli közleményt küldte el újra. A Magyar Nemzet értesüléseit nem kommentálta.

Nyitókép: police.hu