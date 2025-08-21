Trump azon háborog, hogy Bidenék nem hagyták az ukránokat támadni, csak védekezni

„Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen megnyerni egy háborút anélkül, hogy megtámadnánk az agresszor országát” – írta Donald Trump a saját közösségi médiafelületén, a Truthsocial-on.

e! Trump posztja arról, hogy eddig nem hagyták Ukrajnát támadni Truthsocial

Egy gyors sporthasonlatot követően az elnök már ott tartott, hogy „az inkompetens Joe Biden” alatt az ukránokat nem hagyták visszavágni az oroszoknak.

Ezt követően pedig újra elmondta a kötelező mantrát, hogy az ő elnöksége alatt ez a háború ki sem tört volna, majd azzal fejezte be a posztját, hogy „érdekes idők jönnek”. Bár néhány hete még ő is úgy vélekedett, hogy az ukránoknak nem volna szabad Moszkvát támadniuk.