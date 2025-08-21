Trump azon háborog, hogy Bidenék nem hagyták az ukránokat támadni, csak védekezni

„Érdekes idők jönnek” – írta.

„Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen megnyerni egy háborút anélkül, hogy megtámadnánk az agresszor országát” – írta Donald Trump a saját közösségi médiafelületén, a Truthsocial-on.

Egy gyors sporthasonlatot követően az elnök már ott tartott, hogy „az inkompetens Joe Biden” alatt az ukránokat nem hagyták visszavágni az oroszoknak.

Ezt követően pedig újra elmondta a kötelező mantrát, hogy az ő elnöksége alatt ez a háború ki sem tört volna, majd azzal fejezte be a posztját, hogy „érdekes idők jönnek”. Bár néhány hete még ő is úgy vélekedett, hogy az ukránoknak nem volna szabad Moszkvát támadniuk.

Ukrajnának tűzszünet kell, és nem békemegállapodás, ezt kell elmagyarázni Trumpnak

Európának és Zelenszkij elnöknek taktikusan, türelmesen és kitartóan kell dolgozniuk azon, hogy visszahúzzák az orosz oldalról Donald Trump amerikai elnököt, aki a múlt pénteken késznek mutatkozott szinte valamennyi putyini békefeltétel teljesítésére – véli két ukrán politológus, Szerhij Heraszimcsuk, az Ukrán Prizma elemzőcsoport igazgató-helyettese és Volodimir Feszenko, a Penta igazgatója.

