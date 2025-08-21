Heteken át tervezhették az oroszok a Munkács elleni támadást – mondta az Inforádiónak Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) docense.

Az NKE Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékét vezető szakértő szerint erre utal az, hogy nem drónokkal, hanem manőverező robotrepülőgépekkel támadtak. Ezek bonyolultabb és lényegesen drágább műszerek, mint az olcsó és tömegével feláldozható drónok és a bevetés előtt fel kell őket programozni, amit egy alapos tervezési fázis előz meg.

Mit tudunk eddig a Munkácsot ért, súlyos sebesüléseket okozó rakétatámadásról? A hónap legnagyobb támadását vitte véghez az orosz légierő Ukrajna ellen csütörtökön. Munkácson egy amerikai tulajdonú üzemet találtak el, Lvivben halálos áldozatot is követeltek a csapások.

Kaiser szerint éppen ez igazolhatja azt is, hogy a Munkács elleni támadásnak nincs közvetlen köze az elmúlt napok tárgyalásaihoz, mivel jóval hamarabb el kellett kezdeni a művelet megtervezését.

A szakértő beszélt arról is, hogy bár a támadás egy polgári üzemet ért, az oroszok gondolhatták úgy, hogy ott gyártanak alkatrészeket az ukrán hadiipar, konkrétan drónok számára.

„Az oroszok katonai célpontnak minősítették, és ennek megfelelően kell tekinteni a dolgot, hiába lehet, hogy esetleg nem is volt az. De hát sajnos ebben a borzasztó konfliktusban több száz olyan eset történt, amikor Moszkva határozottan állította, hogy katonai célpontot támadott, a valóság pedig más volt” – mondta.