Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1afe9881-c9e3-4e8d-8143-ba945c69b995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy oroszlán és két izé jutott erre a hétre.","shortLead":"Egy oroszlán és két izé jutott erre a hétre.","id":"20180603_kabala_frutti_veggi_oroszlan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1afe9881-c9e3-4e8d-8143-ba945c69b995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c0af54-5caf-47ec-bda9-f82a2fdea1c0","keywords":null,"link":"/elet/20180603_kabala_frutti_veggi_oroszlan","timestamp":"2018. június. 03. 13:37","title":"Ismét támadnak a fájdalmas kabalafigurák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","shortLead":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","id":"20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018b3ee-9650-43df-9cec-6fe8e0dd07fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","timestamp":"2018. június. 03. 19:50","title":"Jegesmedve tört-zúzott egy szállodában a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b88e820-96a9-4d88-82fa-27eaacd7065d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák és a magyar alvilág vele szembeni zsarolására épül az eljárás, amit ellene indítottak – ez áll többek között a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamás vallomásában. A médiavállalkozó állítja: Portik Tamás próbálta beszélgetéseik során folyton Fenyőre terelni a szót, és ő 2008-ban jött rá, hogy ezeket a párbeszédeket rögzíti is. A hvg.hu birtokába jutott 14 oldalas gyanúsítotti vallomásban 25 évre visszamenőleg magyarázza a történtek saját verzióját a sportdiplomata. ","shortLead":"A szlovák és a magyar alvilág vele szembeni zsarolására épül az eljárás, amit ellene indítottak – ez áll többek között...","id":"20180604_Megszereztuk_Gyarfas_vallomasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b88e820-96a9-4d88-82fa-27eaacd7065d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7818bc-1a6f-4de5-9270-b8d64f0d515b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Megszereztuk_Gyarfas_vallomasat","timestamp":"2018. június. 04. 11:23","title":"Megszereztük Gyárfás vallomását: 2008-ban döbbent rá, hogy Portik mire játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések miatt több napja kirobbant tömegtüntetések hevessége.","shortLead":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések...","id":"20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532c81f7-8645-4fab-8cd6-81d093394e92","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","timestamp":"2018. június. 04. 14:41","title":"A tüntetők elsöpörték a jordán kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd59863-070f-4fa0-9614-ec0659f2b8a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tavaly csaknem 1 millió eljárást indított. A követelt tartozások összege meghaladta a 757 milliárdot, melyből 261 milliárdot sikerült behajtani.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tavaly csaknem 1 millió eljárást indított. A követelt tartozások összege meghaladta...","id":"20180604_Szazmilliardokkal_tobb_volt_a_NAV_bevetele_tavaly_mint_korabban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd59863-070f-4fa0-9614-ec0659f2b8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a13059-b90f-477d-b433-971edac11b0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Szazmilliardokkal_tobb_volt_a_NAV_bevetele_tavaly_mint_korabban","timestamp":"2018. június. 04. 09:34","title":"Százmilliárdokkal több volt a NAV bevétele tavaly, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c7d1d2-6bba-4f5e-973d-6037a1c73e70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, irodalomtörténész szerint a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Balassi Intézet és az Operaház a Magyar Idők kulturális rovatában hónapok óta penetránsan durva támadásoknak vannak kitéve, mert baloldaliként – vagy csak nem eléggé jobboldaliként – listázott műveknek és művészeknek is teret adnak.","shortLead":"Az író, irodalomtörténész szerint a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Balassi Intézet és az Operaház a Magyar Idők kulturális...","id":"20180602_Nyary_Krisztian_Billy_Elliot_Okovacs_Szilveszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15c7d1d2-6bba-4f5e-973d-6037a1c73e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b55253-4a3e-4d9c-be15-fd39f6cea427","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Nyary_Krisztian_Billy_Elliot_Okovacs_Szilveszter","timestamp":"2018. június. 02. 18:47","title":"Nyáry Krisztián is megszólalt Billy Elliot-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik pontunkat sem fogadja be az ENSZ a migrációs tárgyalássorozaton, nagyon úgy fest. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a szöveg egyre rosszabb lesz – ebben az ügyben is eléggé magára marad a kormány.

","shortLead":"Egyik pontunkat sem fogadja be az ENSZ a migrációs tárgyalássorozaton, nagyon úgy fest. Szijjártó Péter külügyminiszter...","id":"20180604_Rosszul_all_a_szenank_az_ENSZfele_migracios_targyalasokon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c44b382-8061-45c6-b83b-2074913eb2ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Rosszul_all_a_szenank_az_ENSZfele_migracios_targyalasokon","timestamp":"2018. június. 04. 16:14","title":"Rosszul áll a szénánk az ENSZ-féle migrációs tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Anna and the Barbies egyik számát posztolta Orbán. ","shortLead":"Az Anna and the Barbies egyik számát posztolta Orbán. ","id":"20180604_Az_Auchanreklam_dalat_posztolta_Orban_a_Trianonemleknapra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a631dd0-fabf-4d97-b917-70121fd0f35d","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Az_Auchanreklam_dalat_posztolta_Orban_a_Trianonemleknapra","timestamp":"2018. június. 04. 09:55","title":"Az Auchan-reklám dalát posztolta Orbán a Trianon-emléknapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]