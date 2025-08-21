Sulyok Tamás megszólalt a Munkácsot ért támadás után
Együttérzését fejezte ki a köztársasági elnök.
HVG
„Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok ” – írta Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán azután, hogy csütörtökre virradóra légi csapás érte a kárpátaljai várost, amelyben tucatnyi ember megsebesült.
❗️15 людей, попередньо, постраждали внаслідок обстрілу Закарпаття.
росіяни завдали ракетних ударів по території одного з промислових об’єктів у Мукачево
Az államfő szerint „orosz–ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke”. Bízik abban, hogy „a háborúzó felek képesek ezt belátni, és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére.”
A Munkácson történtek nyomán Rácz András Oroszország-szakértő azt írta: „itt az illúzió vége, hogy Kárpátalját ne érintené a háború”. Szerinte a közeli jövőben újabb hasonló támadásokra lehet számítani, és arra is felhívta a figyelmet, hogy az oroszok „Kárpátalja légterét arra is használják, hogy itt átrepülve délről támadják a lvivi körzet katonai és ipari célpontjait”.
