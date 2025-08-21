A BKV buszainak csak 22 százaléka van megfelelő műszaki állapotban a kormányhivatal szerint

„Komoly és veszélyes hiányosságokat” tártak fel Budapest Főváros Kormányhivatalának műszaki ellenőrei, amikor a BKV négy telephelyén vizsgálták a mindennapi forgalomban részt vevő buszokat.

A hatóság közleménye szerint az ellenőrzött autóbuszok

22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból,

28 százalékukat 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték,

további 28 százalékuknál pedig azonnali javítást rendeltek el.

Szerintük

a vizsgált járműveknek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

A legjellemzőbb hiányosságok közé tartozott az akár tűzveszély kialakulásához vezető olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota.

Találtak olyan buszokat is, amelyek utastere „a rendeltetéstől eltérő állapotban” volt, azaz problémákra figyeltek fel az ülések rögzítésénél és a kapaszkodóknál. Rámutattak továbbá a kötelező tartozékok – például a kitámasztó ékek, porral oltó eszközök – hiányára, illetve lejárt érvényességére is.

A kormányhivatal ellenőrei azért vizsgálták meg a BKV buszait, mert az elmúlt másfél hétben több is kigyulladt vagy füstölt közülük. A közlekedési cég szerint egyedi esetekről volt szó, amelyek nem tükrözik a járműveik általános állapotát. Ettől függetlenül a rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendeltek el valamennyi autóbuszon.

A tűzesetek nyomán Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány akadályozta meg az elöregedett Citaro buszok lecserélését.