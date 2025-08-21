Micsoda sumák, sunyi gátlástalanság kell ehhez? – kérdezte Vona Gábor, miután „dölyfös és felfuvalkodott” Péterről szólt az augusztus 20-i narráció

„A tegnapi tűzijáték alatti történetben a szervezők az ország Szent István utáni eseményeit dolgozták fel. Hogy augusztus 20-án miért az államalapító halála utáni időszakkal kell foglalkozni, azt először nem értettem. Egészen addig, amíg nem jött a történet a »dölyfös és felfuvalkodott« Péterről” – írta Facebook-oldalán Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke.

Az augusztus 20-i tűzijáték alatti narráció ugyanis igen áthallásos volt: az egyik rész az Istvánt a trónon követő Orseolo Péterről szólt. Ebben elhangzott, hogy első királyunk halála után belviszály alakult ki, a trónjára pedig a „dölyfös és felfuvalkodott” Pétert ültették, akinek a „tanácsait idegenek súgták”, és aki felajánlotta az országot egy nyugati hatalomnak, a Német-római Birodalomnak. Kétszer is uralkodott, ám a magyarok végül elkergették és megvakíttatták.

A kormánypártoktól Kocsis Máté kommentálta az esetet Facebook-oldalán. Rövid bejegyzése alapján szerint nem utalgattak semmire, és „érdekes, hogy az Orseolo Péter-féle nemzetárulás kapcsán a liberális sajtónak Magyar Péter jut eszébe”.

A jobboldali Vona Gábor szerint ugyanakkor:

Nyilván mindenki tudja dekódolni, kire is utaltak a szervezők ezzel a történelmi visszaemlékezéssel. És ez már nagyon nem oké.

Hozzátette: „Augusztus 20-a a legfontosabb nemzeti ünnepünk. Az államiságunk, a létezésünk, a megmaradásunk napja. Micsoda sumák, sunyi gátlástalanság, giccses nemzetieskedésbe ágyazott kisstílűség, szánni való méltóságnélküliség kell ahhoz, hogy valaki ezt kitalálja és megvalósítsa?”

Vona Gábor szerint Szent Istvánnak volt egy álma. „Ez az álma mi vagyunk. Magyarok. De tegnap (is) rémálommá tettük. Egy súlyosan lelkibeteg, megosztottságában lubickoló, ön- és közveszélyes nemzet vagyunk jelenleg. Ennek az országnak nyugalomra van (lenne) szüksége”.

Magyar Péter egyébként nem vette magára az ünnepi narráció szövegét. A hírről szóló poszt alatt azt írta egy mosolygó emoji kíséretében: „Nem kell félni, nem fog fájni. Na jó, kicsit”.

A „dölyfös és felfuvalkodott”, végül elkergetett Péterről is szó volt a tűzijáték narrációjában Az egyik szegmensben az Istvánt a trónon követő Orseolo Péter volt a téma.

Nyitókép: YouTube