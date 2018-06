Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott csapatkapitányának lába szerdán, a fehéroroszok elleni barátságos mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitányának lába szerdán, a fehéroroszok elleni barátságos mérkőzésen sérült meg.","id":"20180607_nem_tort_el_dzsudzsak_balazs_laba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab95967c-3fb7-4169-9066-30ae46afa54d","keywords":null,"link":"/sport/20180607_nem_tort_el_dzsudzsak_balazs_laba","timestamp":"2018. június. 07. 20:30","title":"Nem tört el Dzsudzsák Balázs lába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőbe néző interjút adott a Mol-csapatnak az olimpiai bajnok úszó, aki a szezon első komoly megmérettetése előtt áll.","shortLead":"Jövőbe néző interjút adott a Mol-csapatnak az olimpiai bajnok úszó, aki a szezon első komoly megmérettetése előtt áll.","id":"20180608_Hosszu_Katinka_Shanenel_a_dontes_vegleges_az_uj_edzoje_egy_Marslako_is_lehet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d816178-de60-4667-983d-28113ea3e696","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Hosszu_Katinka_Shanenel_a_dontes_vegleges_az_uj_edzoje_egy_Marslako_is_lehet","timestamp":"2018. június. 08. 16:40","title":"Hosszú Katinka: Shane-nel a döntés végleges, az új edzője egy marslakó is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós időben érzékelő ingatlanközvetítők szerint mára lecsengett a trend. Néhány hely és típus akad csak, ahol még árnövekedés figyelhető meg. A nagyobb gond a kínálat összetételével van.","shortLead":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós...","id":"20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee601001-cc1f-4146-81ea-ad3b0c7cae0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 07. 12:02","title":"Az áremelkedés már megállt, a kínálattal vannak gondok az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc39121-0860-40f9-87d8-a0dd97649606","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elkezdődött Felméri Cecília első nagyjátékfilmje, a Spirál forgatása a sződligeti horgásztónál. A lélektani dráma főszereplője az Európai Filmdíjas Borbély Alexandra, az Anyai szív című filmmel Arany Medve-díjat nyert Bogdan Dumitrache és Kiss Diána Magdolna. A film fontos szereplője lesz egy cica is. ","shortLead":"Elkezdődött Felméri Cecília első nagyjátékfilmje, a Spirál forgatása a sződligeti horgásztónál. A lélektani dráma...","id":"20180607_Borbely_Alexandra_mar_forgatja_az_ujabb_lelektani_dramajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc39121-0860-40f9-87d8-a0dd97649606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd080b36-503a-424f-9af0-e6ab57868c92","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Borbely_Alexandra_mar_forgatja_az_ujabb_lelektani_dramajat","timestamp":"2018. június. 07. 18:52","title":"Borbély Alexandra már forgatja az újabb lélektani drámáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52628c46-779b-4917-83db-377175bf632e","c_author":"","category":"cegauto","description":"Ezzel a crossoverrel lokálisan zéró károsanyag-kibocsátással és a legnagyobb csendben suhanhatunk.","shortLead":"Ezzel a crossoverrel lokálisan zéró károsanyag-kibocsátással és a legnagyobb csendben suhanhatunk.","id":"20180608_kia_niro_ev_hyundai_kona_ev_villanyauto_elektromos_suv_divatterepjaro_crossover_akkumulator_gyorstolto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52628c46-779b-4917-83db-377175bf632e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9052c4d0-9072-4546-afd6-3d4b028cd86e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_kia_niro_ev_hyundai_kona_ev_villanyauto_elektromos_suv_divatterepjaro_crossover_akkumulator_gyorstolto","timestamp":"2018. június. 08. 11:21","title":"380 kilométeres hatótávra képes a Kia új divatos villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél felé halad a Tisza vonalában az a medve, amely május végén először Nógrád megyében bukkant fel. Az állatot legutóbb a Csongrád megyei Tömörkénynél látták, majd a csütörtök délelőtti felhőszakadás elmosta nyomát. Egy ideig nem találták a Maci Laci névre keresztelt állatot, de azóta megint rátaláltak a lábnyomaira.","shortLead":"Dél felé halad a Tisza vonalában az a medve, amely május végén először Nógrád megyében bukkant fel. Az állatot legutóbb...","id":"20180607_Elvesztettek_a_DelMagyarorszagon_koborlo_medve_nyomat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476cddb4-63e8-4569-b121-935a4975487f","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Elvesztettek_a_DelMagyarorszagon_koborlo_medve_nyomat","timestamp":"2018. június. 07. 18:21","title":"Csongrád megye északi részén pihen a közvéleményt napok óta lázban tartó medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde48f58-3d5a-49b3-a501-68de80862073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi áprilisban bántalmazott egy idős embert, aki belehalt sérüléseibe. Ezután két tettestársával elvitte értékeit. Az elkövető és egyik társa már rendőrkézen van, harmadik társuk elfogásában a lakosság segítségét kéri a rendőrség.","shortLead":"Egy férfi áprilisban bántalmazott egy idős embert, aki belehalt sérüléseibe. Ezután két tettestársával elvitte...","id":"20180607_Kirabolta_megolte_az_idos_embert_tarsait_keresi_a_rendorseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dde48f58-3d5a-49b3-a501-68de80862073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bb380e-5038-4416-b99e-0b87c167e76b","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Kirabolta_megolte_az_idos_embert_tarsait_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. június. 07. 13:08","title":"Kirabolta, megölte az idős embert, társait keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé fordult.","shortLead":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé...","id":"20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747d5f2-52c4-446d-ab66-12ef85292d19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","timestamp":"2018. június. 07. 11:33","title":"Lakásokat épít az Auchan, Kecskeméten már be is fejezett egy projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]