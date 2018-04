Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát, enni, inni, beszélni sem tudott többé. Most reményt kapott arra, hogy javul majd az életminősége.","shortLead":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát...","id":"20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e2764f-6a2a-40c0-a81c-a4a135f5b098","keywords":null,"link":"/elet/20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","timestamp":"2018. április. 11. 13:31","title":"Új alsó ajkat és állat növesztettek egy rákbeteg brit nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c382340e-6d9d-451f-b378-3a898bf86b32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A író a Facebookon karolja fel azokat az embereket, akinek senki nem segített átlátni a világot.","shortLead":"A író a Facebookon karolja fel azokat az embereket, akinek senki nem segített átlátni a világot.","id":"20180411_Tompa_Andrea_Elszomorit_hogy_hulyek_orszagarol_birka_szavazokrol_olvasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c382340e-6d9d-451f-b378-3a898bf86b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4d735a-acfb-4e8f-93b8-f7b0bc42e1fb","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Tompa_Andrea_Elszomorit_hogy_hulyek_orszagarol_birka_szavazokrol_olvasok","timestamp":"2018. április. 11. 07:10","title":"Tompa Andrea: Elszomorít, hogy hülyék országáról, birka szavazókról olvasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","shortLead":"A magyarok 20-30 százaléka érezheti meg a pollenszezon kezdetét.","id":"20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1b5fb5-f667-46e5-aed7-36e90caef419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e545d2b3-9c53-408d-bc17-57756723e598","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_meleg_idovel_megerkezett_a_pollenszezon_is","timestamp":"2018. április. 12. 06:01","title":"A meleg idővel megérkezett a pollenszezon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Zajvédő falat építenek, emiatt zárnak le sávokat és korlátozzák a sebességet.","shortLead":"Zajvédő falat építenek, emiatt zárnak le sávokat és korlátozzák a sebességet.","id":"20180410_junius_vegeig_csak_60nal_lehet_majd_haladni_az_m3ason_godollonel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399e2d6d-8ef7-41ce-9788-644ba11efa40","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180410_junius_vegeig_csak_60nal_lehet_majd_haladni_az_m3ason_godollonel","timestamp":"2018. április. 10. 16:11","title":"Június végéig csak 60-nal lehet majd haladni az M3-ason Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen megnehezítené a 2016-os amerikai elnökválasztás eredményét befolyásolni akaró orosz akciók hátterét vizsgáló különleges megbízott, Robert Mueller elbocsátását. ","shortLead":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen...","id":"20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc2abd-476d-484d-a246-a68e16ffa142","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","timestamp":"2018. április. 12. 06:53","title":"Trump kirúgná, több szenátor védené az orosz kapcsolatokat vizsgáló Muellert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április 8-án, az igen valószínűtlen. A vád mégsem múlik egyhamar, mert annak sokszorosításához többek érdeke fűződik.","shortLead":"A legutolsó voks begyűjtéséért is lehajolt a Fidesz, ez egyértelmű. De hogy nagy mennyiségben csaltak volna április...","id":"20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81277c23-51ef-4969-b78d-deb597d322d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_az_eltunt_szavazatokkal_takarozik_az_ellenzek","timestamp":"2018. április. 12. 11:30","title":"Az ellenzék új ruhája: eltűnt szavazatokkal takaróznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási részvétel szerinte azt jelenti, hogy az emberek bíznak a demokráciában. A legmegdöbbentőbb kijelentés csak ezután jön.","shortLead":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási...","id":"20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078175f6-e051-4509-ab1c-93ba21f2260c","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","timestamp":"2018. április. 11. 12:43","title":"Békéscsaba úgynevezett független polgármestere elalélt a Fidesz győzelmétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL Klub stábja ott volt, a Házon Kívül című műsorban pedig megmutatják, mit látnak.","shortLead":"Rengeteg, nem itthon élő kettős állampolgár voksolt listára és egyéni jelöltre is az ukrán és a szerb határnál. Az RTL...","id":"20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be46e758-97a6-4ca3-8805-90d73d2c5828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74475f6-d8e8-4292-8af3-660584bbdcab","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Hataron_tuli_szavazatok_RTL_Klub","timestamp":"2018. április. 10. 23:20","title":"Óriási sürgés-forgás volt az ukrán-magyar határon vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]