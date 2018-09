Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről egyeztet a Magyar-Orosz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság társelnökével.","shortLead":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről...","id":"20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce61d1d8-02c9-45e4-a808-7cfec0dc41e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:13","title":"Metróügyben utazik Moszkvába Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a267fde4-67d0-40a1-9ae2-d91579771d15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden hónapnak saját kiemelt témája lesz, amelyről a vita egy – lehetőség szerint provokatív – esszével indul a téma valamely elismert szakértőjének tollából. ","shortLead":"Minden hónapnak saját kiemelt témája lesz, amelyről a vita egy – lehetőség szerint provokatív – esszével indul a téma...","id":"20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_megnyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a267fde4-67d0-40a1-9ae2-d91579771d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8ab828-2017-4a2b-90be-d1200c772461","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat_megnyito","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:39","title":"Elindult a Beszélgetések a jövőről című vitasorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","shortLead":"Az idén két Pride is lesz Szerbiában, de a melegek csalódtak az új kormányfőben.","id":"20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0e47cb-5efc-4961-913a-3fb21216bf93","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Meleg_aktivistak_kizarnak_Szerbia_meleg_miniszterelnoket_a_Priderol","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:56","title":"Meleg aktivisták kizárnák Szerbia meleg miniszterelnökét a Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","shortLead":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","id":"20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cf96d-024f-4ce4-b1cd-a1fa3f9b260c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:55","title":"Kétmilliárd forintot költ az állam a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3fbf1d-8ae7-4221-986a-4565a97557b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az első hivatalos fotó a Jokert alakító Joaquin Phoenixről. ","shortLead":"Kijött az első hivatalos fotó a Jokert alakító Joaquin Phoenixről. ","id":"20180917_Jokerarc_Joaquin_Phoenix_maszk_nelkul_is_eszelosen_nez_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d3fbf1d-8ae7-4221-986a-4565a97557b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013fad60-df5d-450c-ab5a-22e208528511","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Jokerarc_Joaquin_Phoenix_maszk_nelkul_is_eszelosen_nez_ki","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:23","title":"Joker-arc: Joaquin Phoenix maszk nélkül is eszelősen néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","shortLead":"A hétvégére akár 10 fokos lehűlés is érkezhet - derül ki az előrejelzésből.","id":"20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addf1d38-1927-48ee-8eb4-98f400f4af79","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_A_jovo_heten_meg_tart_a_nyar_de_aztan","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:41","title":"A jövő héten még tart a nyár, de aztán...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e7da50-f783-49ac-ba6e-cffa9fd0a780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipar hosszú évtizedekig csak és kizárólag kereklámpás modelleket ontott magából, de aztán jött a változás.","shortLead":"Az autóipar hosszú évtizedekig csak és kizárólag kereklámpás modelleket ontott magából, de aztán jött a változás.","id":"20180917_tudja_hogy_mely_autok_szakitottak_elsokent_a_kerek_fenyszorokkal_citroen_ford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4e7da50-f783-49ac-ba6e-cffa9fd0a780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4da6e4-4d2a-40b2-82b1-c903de35d001","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_tudja_hogy_mely_autok_szakitottak_elsokent_a_kerek_fenyszorokkal_citroen_ford","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:21","title":"Tudja, hogy mely autók szakítottak elsőként a kerek fényszórókkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beikszelte a tizennégyet? És a huszonnyolcat?","shortLead":"Beikszelte a tizennégyet? És a huszonnyolcat?","id":"20180915_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de63a1b-1d50-4cc7-89bf-ebc193e7a2af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. szeptember. 15. 19:34","title":"Elő a szelvényekkel, itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]