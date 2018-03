Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2a5541d-cf71-4f33-ac92-fd553a05ea92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kubában parlamenti választást tartanak, s a voksolás eredményének közzététele után megválasztják a szigetország új államfőjét. A fő esélyes Miguel-Diaz-Canel alelnök, s beiktatásával és elődje, Raúl Castro távozásával véget ér a Castro-család közel hat évtizedig tartó uralma.","shortLead":"Kubában parlamenti választást tartanak, s a voksolás eredményének közzététele után megválasztják a szigetország új...","id":"20180311_Kuba__a_Castrokorszak_legvege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a5541d-cf71-4f33-ac92-fd553a05ea92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37fb832-bc88-45d5-aaf1-7143c0a514a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Kuba__a_Castrokorszak_legvege","timestamp":"2018. március. 11. 10:30","title":"Kuba - a Castro-korszak legvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a3b0d9-71a9-4e61-b840-70102bde65ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanhoz tartozó korábbi hirdetés szerint a Rózsadomb szélén, harapni valóan tiszta levegőben található luxusvilla olyan érzetet kelt, mintha valahol Svájcban vagy a francia Alpok egyik kis falujában lenne az ember. A II. kerületi, háromszintes házba Matolcsy és családja vette be magát a 24.hu információi szerint.","shortLead":"Az ingatlanhoz tartozó korábbi hirdetés szerint a Rózsadomb szélén, harapni valóan tiszta levegőben található...","id":"20180313_Matolcsy_es_csaladja_400_millios_alomotthonban_piheni_ki_a_nap_faradalmait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a3b0d9-71a9-4e61-b840-70102bde65ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fb2927-ed75-47ab-a9dc-908fc85024b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Matolcsy_es_csaladja_400_millios_alomotthonban_piheni_ki_a_nap_faradalmait","timestamp":"2018. március. 13. 08:00","title":"Matolcsy és családja 400 milliós álomotthonban piheni ki a nap fáradalmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rezsibiztos szerint tetőfedőnek kell menni, nem egyetemre, úgy látja, az intézmények közül van, amelyik annyit ér, mint vászontarisznyán a lakat.","shortLead":"A rezsibiztos szerint tetőfedőnek kell menni, nem egyetemre, úgy látja, az intézmények közül van, amelyik annyit ér...","id":"20180312_Az_Oktatoi_Halozat_visszaszolt_a_kormanyzat_korlatolt_korifeusanak_Nemeth_Szilardnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f932e1-1c2c-449c-b157-bdeaf697bb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Az_Oktatoi_Halozat_visszaszolt_a_kormanyzat_korlatolt_korifeusanak_Nemeth_Szilardnak","timestamp":"2018. március. 12. 09:31","title":"Az Oktatói Hálózat visszaszólt „a kormányzat korlátolt korifeusának”, Németh Szilárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtámadott egy idős nőt egy férfi Győrben a pénztárcájáért – mivel visszaeső volt, lehet, hogy csak 2040-ben szabadulhat.","shortLead":"Megtámadott egy idős nőt egy férfi Győrben a pénztárcájáért – mivel visszaeső volt, lehet, hogy csak 2040-ben...","id":"20180312_22_ev_bortont_is_kaphat_a_ferfi_aki_tizezer_forintert_megtamadott_egy_nyugdijast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f0189-0edc-4f2d-8a88-904c8f515625","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_22_ev_bortont_is_kaphat_a_ferfi_aki_tizezer_forintert_megtamadott_egy_nyugdijast","timestamp":"2018. március. 12. 08:09","title":"22 év börtönt is kaphat a férfi, aki tízezer forintért megtámadott egy nyugdíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szükség van az időre, hogy a közös cégük és vagyonuk sorsáról megegyezzenek, ezért szüneteltetheti Hosszú Katinka és Shane Tusup a válóperét.","shortLead":"Szükség van az időre, hogy a közös cégük és vagyonuk sorsáról megegyezzenek, ezért szüneteltetheti Hosszú Katinka és...","id":"20180312_Milliardos_vagyont_ero_cegeiken_osztozkodhat_Hosszu_Katinka_es_a_ferje__szuneteltetik_a_valopert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bf4235-1c97-451f-a2f6-af34b68bec03","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Milliardos_vagyont_ero_cegeiken_osztozkodhat_Hosszu_Katinka_es_a_ferje__szuneteltetik_a_valopert","timestamp":"2018. március. 12. 07:29","title":"Milliárdos vagyont érő cégeiken osztozkodhat Hosszú Katinka és a férje – szüneteltetik a válópert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1752cac1-f954-4d83-ad63-60a5e6c29ad4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helyreállítaná a monarchiát, felosztaná Ukrajnát, és elpusztítaná a Nyugatot. Jó formában adott interjút Vlagyimir Zsirinovszkij orosz elnökjelölt a Deutshce Welle hírportálnak. Mégis jó, ha Putyin nyeri a választást? ","shortLead":"Helyreállítaná a monarchiát, felosztaná Ukrajnát, és elpusztítaná a Nyugatot. Jó formában adott interjút Vlagyimir...","id":"20180312_Nyugat_rettegj__uzeni_az_orosz_elnokjelolt_aki_Magyarorszagnak_adna_Karpataljat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1752cac1-f954-4d83-ad63-60a5e6c29ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139e3b1b-3627-429f-a138-9cdc27794667","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Nyugat_rettegj__uzeni_az_orosz_elnokjelolt_aki_Magyarorszagnak_adna_Karpataljat","timestamp":"2018. március. 12. 14:44","title":"Nyugat, rettegj! – üzeni az orosz elnökjelölt, aki Magyarországnak adná Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedb128f-e600-47ea-9342-140abce454ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Enyedi Ildikó nem ment el a gálára, pedig a Testről és lélekről összesen öt Magyar Filmdíjat zsebelt be. ","shortLead":"Enyedi Ildikó nem ment el a gálára, pedig a Testről és lélekről összesen öt Magyar Filmdíjat zsebelt be. ","id":"20180312_A_magyar_Oscargalan_azert_tarolt_a_Tesstrol_es_lelekrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedb128f-e600-47ea-9342-140abce454ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50c7f55-394a-4de5-bdb2-22391aca6165","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_A_magyar_Oscargalan_azert_tarolt_a_Tesstrol_es_lelekrol","timestamp":"2018. március. 12. 05:45","title":"A magyar Oscar-gálán azért tarolt a Testről és lélekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indítványt rendkívüli ülésen tárgyalja majd a parlament, ennek időpontja még nem ismert.","shortLead":"Az indítványt rendkívüli ülésen tárgyalja majd a parlament, ennek időpontja még nem ismert.","id":"20180312_bizalmatlansagi_inditvanyt_adtak_be_fico_kormanya_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87cd670-fd69-47c7-8380-ae21904952ce","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_bizalmatlansagi_inditvanyt_adtak_be_fico_kormanya_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 20:50","title":"Bizalmatlansági indítványt adtak be Fico kormánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]