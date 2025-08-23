Kocsis Máté szerint Orbán és utastársai is fizettek a magánrepülő használatáért

Orbán Viktor és útitársai is fizettek az őket Horvátországba szállító magánrepülőgép használatért – legalábbis ezt állítja Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetője.

Mint arról beszámoltunk, az Adriai-tengeren tölti szabadságát Orbán Viktor, erről tanúskodtak azok a fotók is, melyeket Magyar Péter osztott meg a Facebookon, ezeken a miniszterelnök egy Hot Stuff nevű vitorlás fedélzetén tartózkodik.

Szombaton aztán az Átlátszó is előállt néhány képpel, melyeken az oknyomozó portál szerint az látható, hogy Orbán Viktor és csapata (Kaminski Fanni, Orbán Balázs és Máté János) egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel indul Brač szigetére.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mennyibe került a magánrepülőgép használata, és egyáltalán fizetett-e azért a miniszterelnök és csapata. Ezt Magyar Péter is feltette a Facebookon, amire a Tisza elnökének címezve Kocsis Máté saját közösségi oldalán válaszolt.

A miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet” – szögezte le a politikus, aki ezután néhány keresetlen szó kíséretében azt is elárulta, hogy a repülőgép bérbe vehető, valamennyi utasa maga fizeti a rá eső költségeket.

Orbán Viktor egyébként péntek éjjel arról posztolt, hogy horvátországi útjuk során kis csapatával elkészítette a 2026-os választás győzelmi tervét. Így azt is nehéz eldönteni, hogy az út nyaralásnak, vagy munkának számít.