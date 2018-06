Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45cf52c2-f3a6-49fa-ae3b-bcd0cc0e30a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó boszorkánykonyhájában két nagyon izgalmas ígérkező recepten dolgoznak.","shortLead":"Az olasz gyártó boszorkánykonyhájában két nagyon izgalmas ígérkező recepten dolgoznak.","id":"20180602_alfa_romeo_olasz_auto_sportkocsi_kozepmotor_hibrid_sportauto_8c_gtv_karbonszal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45cf52c2-f3a6-49fa-ae3b-bcd0cc0e30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cff420-1a55-4163-9855-68b19ec4f5da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_alfa_romeo_olasz_auto_sportkocsi_kozepmotor_hibrid_sportauto_8c_gtv_karbonszal","timestamp":"2018. június. 02. 09:21","title":"Hivatalos: két olyan Alfa Romeo érkezik, amitől garantáltan le fog esni az állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester az InfoRádiónak azt mondta: minden ott lakónak, valamint a szintén érintett Bihari utcai házakban élőnek próbálják megoldani a lakhatását.","shortLead":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester...","id":"20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640eeecc-c56b-4b66-88f9-51e30c659550","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","timestamp":"2018. június. 01. 05:36","title":"Lebontják a Hős utcai gettót, az kap lakást, aki nem iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb csörte a külügyminiszter és Soros alapítványa között.","shortLead":"Újabb csörte a külügyminiszter és Soros alapítványa között.","id":"20180601_Soros_alapitvanya_szerint_nonszensz_amit_Szijjarto_Peter_allit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badc4472-9699-4169-9335-4d476d5bb0b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Soros_alapitvanya_szerint_nonszensz_amit_Szijjarto_Peter_allit","timestamp":"2018. június. 01. 10:32","title":"Soros alapítványa szerint nonszensz, amit Szijjártó Péter állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Kisbabákkal nevelni empátiára a gyerekeket – nem olyan elvetemült ötlet, mint elsőre hangzik, sőt a rá épülő program hatására látványosan csökkent a diákok közt az erőszak és a kegyetlenkedés.","shortLead":"Kisbabákkal nevelni empátiára a gyerekeket – nem olyan elvetemült ötlet, mint elsőre hangzik, sőt a rá épülő program...","id":"20180601_Roots_of_Empathy_empatia_babak_bullying_neveles_iskola_gyerek_gyerekvedelem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64b4bea-3792-42e3-8587-f1c26d58ad0b","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Roots_of_Empathy_empatia_babak_bullying_neveles_iskola_gyerek_gyerekvedelem","timestamp":"2018. június. 01. 11:10","title":"Nehéz gyűlölni valakit, amikor rájövünk, hogy ugyanúgy érez, mint mi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f02191-f04b-4beb-8f58-9e3747593849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy floridai család összetört, amikor megtudta, hogy az esküdtszék 4 dollár kártérítést ítélt meg a temetésre és fájdalmaik enyhítésére, miután a St. Lucie járási rendőrök megöltek egy háromgyerekes családapát – számolt be az ügyről a família ügyvédje a CNN-nek.","shortLead":"Egy floridai család összetört, amikor megtudta, hogy az esküdtszék 4 dollár kártérítést ítélt meg a temetésre és...","id":"20180601_Ilyen_az_amikor_a_karterites_pofon_vagja_az_aldozat_hozzatartozoit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f02191-f04b-4beb-8f58-9e3747593849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212ca432-df5b-4c07-a2dd-81d86d4abdae","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Ilyen_az_amikor_a_karterites_pofon_vagja_az_aldozat_hozzatartozoit","timestamp":"2018. június. 01. 11:06","title":"Ilyen az, amikor a kártérítés pofon vágja az áldozat hozzátartozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e46620-e58a-40c6-8d3d-b920aa5893e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem működnek a jegykiadó automaták, a kapukon fizetés nélkül átmehetnek az utasok. ","shortLead":"Nem működnek a jegykiadó automaták, a kapukon fizetés nélkül átmehetnek az utasok. ","id":"20180531_venezuela_fovarosaban_mar_metrojegyekre_sincs_penz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69e46620-e58a-40c6-8d3d-b920aa5893e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732e8b6f-654e-4d3c-b883-ed3d3ddf5784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_venezuela_fovarosaban_mar_metrojegyekre_sincs_penz","timestamp":"2018. május. 31. 20:30","title":"Venezuela fővárosában már metrójegyekre sincs pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen elájultak, de volt, aki el is hányta magát az orrfacsaró bűztől. ","shortLead":"Többen elájultak, de volt, aki el is hányta magát az orrfacsaró bűztől. ","id":"20180601_Annyira_budos_volt_az_utas_hogy_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_holland_repulonek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f80cb8-528e-497f-a0c5-a88b6373f9ff","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Annyira_budos_volt_az_utas_hogy_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_holland_repulonek","timestamp":"2018. június. 01. 11:14","title":"Annyira büdös volt az utas, hogy kényszerleszállást kellett végrehajtania egy holland repülőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5b725a-f924-47ba-8478-851f9b5383cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Joachim Löw, az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra címvédőként készülő német válogatott szövetségi kapitánya kizárta, hogy ő legyen Zinedine Zidane utódja a Bajnokok Ligája-győztes Real Madridnál.","shortLead":"Joachim Löw, az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra címvédőként készülő német válogatott szövetségi kapitánya...","id":"20180601_joachim_low_nem_lesz_zidane_utodja_a_real_madridnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b5b725a-f924-47ba-8478-851f9b5383cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb5bc5e-7ef5-4fa7-ad4c-4dba145becd1","keywords":null,"link":"/sport/20180601_joachim_low_nem_lesz_zidane_utodja_a_real_madridnal","timestamp":"2018. június. 01. 13:23","title":"Van, aki már ki is kosarazta a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]