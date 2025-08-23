Forgatás közben halt meg az Emily Párizsban rendezőasszisztense

Forgatás közben meghalt az Emily Párizsban című Netlix-sikersorozat rendezőasszisztense Velencében – írta a BBC. Az olasz La Repubblica úgy tudja, a 47 éves Diego Borella kollégái előtt esett össze, amikor éppen elkezdték volna forgatni az egyik jelenetet.

A stáb orvosi csapata azonnal megkezdte az újraélesztést, és nem sokkal később a mentők is megérkeztek a szállodába, de már nem tudtak rajta segíteni.

A haláleset miatt felfüggesztették a forgatást.

Az Emily Párizsban első évadát 2020-ban, a koronavírus-járvány alatt forgatták, Lily Collins főszereplésével. Az ötödik évad helyszíne Olaszország, a tervek szerint idén mutatják be a Netflixen.