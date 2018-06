Egy Frankfurttól délre található, nyolcvanezres város, Worms egyik gyalogoshídját nevezik el Terence Hillről. A híd eredetileg tervezőjéről, Karl Kübelről kapta a nevét két évvel ezelőtt. Aztán egy helyi művész, Peter Englert viccből Terence Hill hídnak keresztelte át az építményt, és végül ez az elnevezés vált megszokottá, így tulajdonképpen éppen itt az ideje a híd átkeresztelésének.

© Wikipédia/Tonialsa

Augusztus 24-től már a Karl Kübel-Terence Hill hídon gyalogolhatnak át a wormsiak, az átnevezési ceremónián maga Terenc Hill is részt fog venni. A színész meglepdőtött az érdekes névválasztáson, de kapóra jön neki az ünnepség, mert éppen aznap mutatják be Wormsban az új filmjét, a My name is Somebodyt, úgyhogy augusztus 24-én két helyen, a moziban és a hídnál is jelenése lesz a német városban.

Érdekesség, hogy Németországban egy másik településen, Schwäbisch Gmündben pedig Bud Spencert favorizálták, a délnémet városkában egy uszodát neveztek el Spencerről 2011-ben.