Újabb fejezetéhez érkezett a Broadcom–Qualcomm-szappanopera: belépett Donald Trump, és feltűnt egy harmadik vállalati szereplő is.

A történet még 2017 novemberében kezdődött, amikor a szingapúri Broadcom bejelentette, hogy felvásárolná az amerikai Qualcommot. A két cég számos egymással versengő, illetve egymást kiegészítő chipet gyárt hálózati és vezeték nélküli alkalmazásokhoz. A Broadcom először 130 milliárd dollárt ajánlott, azonban a Qualcomm ezt megalázó összegnek nevezte, és csípőből visszautasította. Februárban azután a Broadcom megtette „legjobb és végső” ajánlatát, de ez sem volt elég a Qualcommnak.

Ezzel együtt van, akinek a számára ijesztő lehetőségnek tűnik a két cég egyesülése. Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva egy elnöki rendeletben letiltotta a Broadcom–Qualcomm-akvizíciót, így az ebben a formában nem is valósulhatna meg. De Trump mellett vállalati oldalon is van, aki fél: állítólag az Intel egzisztenciális fenyegetésként lát egy esetleges összeolvadást, ezért inkább megvásárolná a Broadcomot – állítja a Wall Street Journal névtelen forrásokra hivatkozva. Egy ilyen tranzakció igazán érdekes volna, mivel a Broadcom és az Intel portfóliója sok átfedést mutat. A Qualcomm növekvő CPU-erőfeszítései viszont egyre jobban fenyegetik az Intel okostelefonos és szerveres törekvéseit. Az Intel szempontjából a Broadcom bekebelezése egy második esélyt jelenthetne számára a mobilpiacon.

13 évvel ezelőtt ugyanis nagyon nagy hibát követett el, amikor visszautasította Steve Jobs ajánlatát az iPhone CPU-üzletágának kialakításával kapcsolatban, mivel az Intelnél nem hittek az értékesítési előrejelzésekben. Piaci elemzők szerint ez volt a chipgyártó egyik legtöbbe kerülő tévedése, ami még most is érezteti a hatását. Ráadásul a Broadcom–Qualcomm-egyesüléssel az iPhone modemchipekről is lemaradna, akkor ugyanis megszűnhetnének az Apple–Qualcomm-viták.

A Wall Street Journal azt is megjegyzi, hogy az Intel félelmei a Broadcom–Qualcomm-akvizícióval kapcsolatban túlmutatnak az Apple-ön. Az egybefonódott Broadcom és Qualcomm amellett, hogy egyesíthetné a piacvezető okostelefonchipeket, az adatközpontokban is erősen jelen lehetne, ez két olyan terület, amelyen az Intel is növekedni szeretne.

Egyelőre nem tudni, lesz-e valami ezekből az elképzelésekből, a Broadcom felvásárlása ugyanis elképesztően sokba kerülne, nem is beszélve a szabályozási akadályokról, amelyek egy olyan vállalat útjába állhatnak, amely így egyeduralkodóvá válna a chipiparban.

