Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a1c607-3f84-497d-95e0-95fa658e90d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a legsúlyosabb szerencsétlenség a térségben az Ankara és az EU közötti menekültügyi egyezmény aláírása óta.","shortLead":"Ez a legsúlyosabb szerencsétlenség a térségben az Ankara és az EU közötti menekültügyi egyezmény aláírása óta.","id":"20180317_Menekulok_fulladtak_meg_az_Egeitengeren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a1c607-3f84-497d-95e0-95fa658e90d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045dfd6-0e61-4e19-805a-5813a72ac8ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Menekulok_fulladtak_meg_az_Egeitengeren","timestamp":"2018. március. 17. 16:07","title":"Menekülők fulladtak meg az Égei-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e999b1a3-266a-4db6-bbd8-8db20799d9ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ kért állásfoglalást egy plakát ügyében a Nemzeti Választási Bizottságtól.","shortLead":"A TASZ kért állásfoglalást egy plakát ügyében a Nemzeti Választási Bizottságtól.","id":"20180317_Hivatalos_kampanyban_nem_jogserto_hazudni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e999b1a3-266a-4db6-bbd8-8db20799d9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab9cedd-5e85-43df-a595-82e7cc408034","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Hivatalos_kampanyban_nem_jogserto_hazudni","timestamp":"2018. március. 17. 18:27","title":"Hivatalos: választási kampányban nem jogsértő hazudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","shortLead":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","id":"20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd621ac-0323-453b-963a-fa3c0fe1fb0f","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","timestamp":"2018. március. 16. 15:22","title":"Elszabadult a sílift Grúziában, sorban repültek le róla az emberek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072bbfe7-4e99-4499-8b12-49aef616ef29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Oroszország kiutasított 23 brit diplomatát és visszavonta a szentpétervári brit konzulátus megnyitására szóló engedélyt szombaton a Szkripal-ügy nyomán kitört diplomáciai viszály miatt.","shortLead":"Oroszország kiutasított 23 brit diplomatát és visszavonta a szentpétervári brit konzulátus megnyitására szóló engedélyt...","id":"20180317_Oroszorszag_kiutasitott_23_brit_diplomatat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072bbfe7-4e99-4499-8b12-49aef616ef29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11209322-a567-4b63-8af8-74c4ec18a924","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Oroszorszag_kiutasitott_23_brit_diplomatat","timestamp":"2018. március. 17. 09:55","title":"Oroszország kiutasított 23 brit diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt.","shortLead":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is...","id":"20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741787f-e254-4abb-ad7e-3717aca35a74","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 11:29","title":"Négy megyében is a legmagasabb fokú figyelmeztetést adták ki hófúvás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb8ff33-fe98-4940-9dee-fadbd794eced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közszolgálati tévé nem tartotta be a választási eljárással kapcsolatos esélyegyenlőségi elvet; csak fideszes politikusokat szólaltattak meg, ellenzékit egyet sem. ","shortLead":"A közszolgálati tévé nem tartotta be a választási eljárással kapcsolatos esélyegyenlőségi elvet; csak fideszes...","id":"20180317_Megbirsagoltak_a_koztevet_amiert_az_hetekig_a_Fidesz_parttevejekent_mukodott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb8ff33-fe98-4940-9dee-fadbd794eced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bffc874-cd6a-49a6-8c77-75335fd6e05d","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megbirsagoltak_a_koztevet_amiert_az_hetekig_a_Fidesz_parttevejekent_mukodott","timestamp":"2018. március. 17. 13:17","title":"Megbírságolták a köztévét, amiért az hetekig a Fidesz párttévéjeként működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek a webes jelenlét valóban hoz is a konyhára valami kézzel fogható üzletet. Szakértőnk szerint néhány apró változtatással lényegesen javítható a helyzet.","shortLead":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek...","id":"20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e2cdeb-d436-40c8-96c0-dc5dbc645487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","timestamp":"2018. március. 17. 17:30","title":"5 könnyen bevethető pszichológiai trükk, hogy a weboldala tényleg termelje a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5171f0a1-7930-4b6c-b3a6-6626e18e0215","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bíróság is kimondta, hogy nem szabad szórakozni a tömegközlekedési bérletekkel, nem szabad rongálni azokat. A kísérletező kedvű ausztrál tudós csalódott, de nem adja fel.","shortLead":"A bíróság is kimondta, hogy nem szabad szórakozni a tömegközlekedési bérletekkel, nem szabad rongálni azokat...","id":"20180316_bore_ala_ultette_a_berlete_chipjet_megbuntettek_bliccelesert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5171f0a1-7930-4b6c-b3a6-6626e18e0215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aad3f9a-f530-432d-a9f3-61e069b1cd08","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_bore_ala_ultette_a_berlete_chipjet_megbuntettek_bliccelesert","timestamp":"2018. március. 16. 18:41","title":"Bőre alá ültette a bérlete chipjét, megbüntették bliccelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]