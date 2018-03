Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b606c7f2-a670-4168-8198-bb3e2610c389","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Óbudán hozna létre új bulinegyedet Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint, miután a Belvárosban mostanában lassan jönnek össze a dolgai. Tervéhez egy helyi hamburgeressel társult.","shortLead":"Óbudán hozna létre új bulinegyedet Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint, miután a Belvárosban mostanában...","id":"201812__uj_bulinegyed__tiborcz_meszaros_lorince__promenad__kocsmakereso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b606c7f2-a670-4168-8198-bb3e2610c389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317d1573-3f0e-4375-a5bf-a0fdd94efd9e","keywords":null,"link":"/kkv/201812__uj_bulinegyed__tiborcz_meszaros_lorince__promenad__kocsmakereso","timestamp":"2018. március. 25. 10:30","title":"Tiborcz volt üzlettársa beindult a leendő Kolosy téri bulinegyedért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról, mi lett az egészségüggyel, az elvándorlással, az utak állapotával, a bérek helyzetével, az oktatással, az északkelet-magyarországi régióval - mondta a Jobbik elnöke szombaton Ózdon, a városi piac területén tartott fórumon.","shortLead":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról...","id":"20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf4d462-12da-43cb-862a-b4c4e323fd83","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","timestamp":"2018. március. 24. 16:24","title":"Vona: a kormány csak annyit tud mondani, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f91176c-9305-4024-a00f-566c1d91e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az internetes népművészek szerint Dzsudzsákéknak akkor lehetne esélyük továbbjutni az Eb-selejtezőből, ha a Lakatlan-szigetekkel játszanának. Van azonban, aki felhívta a figyelmet, hogy öngóllal tőlük is kikaphatnának.","shortLead":"Az internetes népművészek szerint Dzsudzsákéknak akkor lehetne esélyük továbbjutni az Eb-selejtezőből, ha...","id":"20180325_Lakatlanszigetek_Ihletet_adott_a_memgyarnak_a_kazahok_elleni_zako","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f91176c-9305-4024-a00f-566c1d91e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff310f18-912d-4e19-8eb8-3069b8c21353","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Lakatlanszigetek_Ihletet_adott_a_memgyarnak_a_kazahok_elleni_zako","timestamp":"2018. március. 25. 12:09","title":"Lakatlan-szigetek: Ihletet adott a mémgyárnak a kazahok elleni zakó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5b17f1-4e54-4c86-8c53-cf218382368e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál vezérigazgatója bocsánatkérő hirdetményét közli az Observer brit napilap.","shortLead":"Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál vezérigazgatója bocsánatkérő hirdetményét közli az Observer brit napilap.","id":"20180325_Igy_nez_ki_egy_bocsanatkeres_Zuckerberg_modra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a5b17f1-4e54-4c86-8c53-cf218382368e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0076b-b68f-410c-ad6c-067fafa9e73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Igy_nez_ki_egy_bocsanatkeres_Zuckerberg_modra","timestamp":"2018. március. 25. 16:59","title":"Így néz ki egy bocsánatkérés Zuckerberg módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az óraátállítás 1980-as bevezetése óta egyszer sem voltunk még olyan közel a nyári időszámítás eltörléséhez, mint most. De egyáltalán nem biztos, hogy jól járnánk, ha soha többet nem kéne átállítanunk az óráinkat.","shortLead":"Az óraátállítás 1980-as bevezetése óta egyszer sem voltunk még olyan közel a nyári időszámítás eltörléséhez, mint most...","id":"20180324_Eltorolhetik_az_oraatallitast_de_Magyarorszag_veszitene_vele","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f67333-4cf9-4c54-b22f-151be4d7d260","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Eltorolhetik_az_oraatallitast_de_Magyarorszag_veszitene_vele","timestamp":"2018. március. 24. 10:00","title":"Eltörölhetik az óraátállítást, de Magyarország veszítene ezzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emberi jogi díjjal egyértelmű politikai jelzést szerettek volna adni egy olyan időszakban, amikor sok országban megerősödtek a nacionalista–populista tendenciák.



","shortLead":"Az emberi jogi díjjal egyértelmű politikai jelzést szerettek volna adni egy olyan időszakban, amikor sok országban...","id":"20180324_Az_a_meggyozodes_vezeti_hogy_a_vagyon_kotelezettseg__igy_meltattak_a_dijatadon_Sorost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc12620-b69e-4ae0-a012-a07b816bd422","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Az_a_meggyozodes_vezeti_hogy_a_vagyon_kotelezettseg__igy_meltattak_a_dijatadon_Sorost","timestamp":"2018. március. 24. 09:25","title":"„Az a meggyőződés vezeti, hogy a vagyon kötelezettség” – így méltatták a díjátadón Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","shortLead":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","id":"20180325_14_eves_lanyt_keresnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35ba8b-6a87-44f8-8cde-2e60dda2ca8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_14_eves_lanyt_keresnek","timestamp":"2018. március. 25. 08:48","title":"14 éves lányt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve csapatszállítási feladatokat is el tudnak látni. ","shortLead":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve...","id":"20180324_ikarus_honvedseg_currus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58280f2c-66d6-4aed-9a0b-b5b597d148b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_ikarus_honvedseg_currus","timestamp":"2018. március. 24. 14:46","title":"Speciális buszokat gyárt a katonaságnak az Ikarus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]