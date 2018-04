Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","shortLead":"Korábban a Jobbik volt a célkeresztben, most az 1-es választókerület LMP-s jelöltje.\r

","id":"20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e26a20d5-3098-4805-b955-dc1a22ed1ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2023b5fe-292a-4824-9e8a-9a7d53371148","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_csardi_antal_ellen_tolja_a_robothivasokat_a_belvarosi_fidesz","timestamp":"2018. április. 06. 07:09","title":"Csárdi Antal ellen tolja a robothívásokat a belvárosi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Privátbankár összesítése szerint csak március 4-től április 5-ig 38 helyen vágta át a szalagot különféle avatóünnepségeken és átadókon kormánypárti politikus. Az abszolút győztes Szijjártó Péter lett.","shortLead":"A Privátbankár összesítése szerint csak március 4-től április 5-ig 38 helyen vágta át a szalagot különféle...","id":"20180405_Ha_a_szalagvagas_sportag_lenne_Szijjarto_Peter_most_nagyon_orulne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85081a04-83f9-4af4-bd7d-25bc41405c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Ha_a_szalagvagas_sportag_lenne_Szijjarto_Peter_most_nagyon_orulne","timestamp":"2018. április. 05. 22:02","title":"Ha a szalagvágás sportág lenne, Szijjártó Péter most nagyon örülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbben majd New Yorkban szavazhatnak. ","shortLead":"A legtöbben majd New Yorkban szavazhatnak. ","id":"20180407_Amerikaban_mar_szavaznak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9fde84-61fe-400d-b0b1-20e7a41d93ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180407_Amerikaban_mar_szavaznak","timestamp":"2018. április. 07. 11:20","title":"Amerikában már szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2462e9-4229-4981-8e16-ba865cb5f1a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük mit kellene tenni az aktuális sebességhatárokkal. Jön a válasz önöktől önöknek.","shortLead":"Arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük mit kellene tenni az aktuális sebességhatárokkal. Jön a válasz önöktől...","id":"20180407_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget_legalabbis_olvasoink_szerint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2462e9-4229-4981-8e16-ba865cb5f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411201fe-2726-4775-b659-dd41e771e199","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_novelni_kellene_az_autok_megengedett_sebesseget_legalabbis_olvasoink_szerint","timestamp":"2018. április. 07. 08:22","title":"Növelni kellene az autók megengedett sebességét, legalábbis olvasóink szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334c4473-7077-4aec-aa93-d98a5d2d32c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Záhonyi Rendőrkapitányságon orgazdaság bűntettének megalapozott gyanújával indítottak büntetőeljárást egy 37 éves tiszabezdédi férfi ellen.","shortLead":"A Záhonyi Rendőrkapitányságon orgazdaság bűntettének megalapozott gyanújával indítottak büntetőeljárást egy 37 éves...","id":"20180406_tiszabezde_lopott_autoBMW","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=334c4473-7077-4aec-aa93-d98a5d2d32c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4428b9-9002-4678-bc29-0bb64b14a256","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_tiszabezde_lopott_autoBMW","timestamp":"2018. április. 06. 08:21","title":"Nagy fogásuk volt a rendőröknek Tiszabezdéden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c134dca-9836-47e4-a91c-b981cb4c9263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Astra három éve piacon van, vagyis lassan itt az ideje, hogy felvarrják a ráncait.","shortLead":"Az aktuális Astra három éve piacon van, vagyis lassan itt az ideje, hogy felvarrják a ráncait.","id":"20180406_jon_az_uj_opel_astra_mar_fotonk_is_van_rola","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c134dca-9836-47e4-a91c-b981cb4c9263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023d2a5e-b335-4aaf-98a8-d3a131a3fe63","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_jon_az_uj_opel_astra_mar_fotonk_is_van_rola","timestamp":"2018. április. 06. 13:26","title":"Jön az új Opel Astra, már fotónk is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Azt sokan tudják, hogy mekkora állami támogatás jár a lakástakarék mellé, azt viszont már jóval kevesebben, hogy mire is mehetnek ezzel a pénzzel. ","shortLead":"Azt sokan tudják, hogy mekkora állami támogatás jár a lakástakarék mellé, azt viszont már jóval kevesebben, hogy mire...","id":"20180406_Ilyen_arak_mellett_mire_eleg_a_lakastakarekban_gyujtogetett_penz_Mutatjuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe111e7-889a-4850-bb7c-ca54669c5b64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Ilyen_arak_mellett_mire_eleg_a_lakastakarekban_gyujtogetett_penz_Mutatjuk","timestamp":"2018. április. 06. 12:53","title":"Ilyen árak mellett mire elég a lakástakarékban gyűjtögetett pénz? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e5e892-6c2d-4d2d-8346-6684284457b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sherp ATV még a jeges vízből is képes kimászni, de a texasi mocsár már túl sok volt neki.","shortLead":"A Sherp ATV még a jeges vízből is képes kimászni, de a texasi mocsár már túl sok volt neki.","id":"20180405_orosz_terepjaro_sherp_atv_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e5e892-6c2d-4d2d-8346-6684284457b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ffddd3-e0d4-422e-b483-d5913e1dfea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_orosz_terepjaro_sherp_atv_video","timestamp":"2018. április. 05. 14:31","title":"Az oroszok megépítették a világ legjobb terepjáróját, de simán elakadt a mocsárban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]