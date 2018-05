Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13ccde77-fe74-41c6-9206-50dba6a44d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés a Blikk szerint felszámolja az eddigi életét. Könyvet azért még ír.

","shortLead":"A tévés a Blikk szerint felszámolja az eddigi életét. Könyvet azért még ír.

","id":"20180531_Havas_Henrik_visszavonul_a_nyilvanossag_elol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ccde77-fe74-41c6-9206-50dba6a44d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9336d93a-dcd9-40dd-bf14-ceb40351d942","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Havas_Henrik_visszavonul_a_nyilvanossag_elol","timestamp":"2018. május. 31. 07:50","title":"Havas Henrik visszavonul a nyilvánosság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e95b2bd-c8b4-43f5-8c83-1a2368f291ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 2015 júniusában bevezetett tőkekorlátozásokon most ismét enyhítettek, és szeptemberben lehet, hogy az összeset eltörlik, ha a görög gazdaság helyzete megengedi ezt.","shortLead":"A 2015 júniusában bevezetett tőkekorlátozásokon most ismét enyhítettek, és szeptemberben lehet, hogy az összeset...","id":"20180531_akar_havi_otezer_eurot_is_kivehetnek_a_szamlajukrol_ezentul_a_gorogok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e95b2bd-c8b4-43f5-8c83-1a2368f291ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d178df1e-f058-433c-8642-957555ac2f70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_akar_havi_otezer_eurot_is_kivehetnek_a_szamlajukrol_ezentul_a_gorogok","timestamp":"2018. május. 31. 18:16","title":"Akár havi ötezer eurót is kivehetnek a számlájukról ezentúl a görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér között pótlóbusszal lehetett utazni. ","shortLead":"Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér között pótlóbusszal lehetett utazni. ","id":"20180531_Gazolas_miatt_egy_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9c024c-148c-4399-a2da-74576183f31a","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Gazolas_miatt_egy_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","timestamp":"2018. május. 31. 08:36","title":"Elgázolt egy embert a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És már a többi szurikáta is vidámabb.","shortLead":"És már a többi szurikáta is vidámabb.","id":"20180530_A_drama_utan_uj_szurikata_erkezett_a_kecskemeti_Vadaskertbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b92ba1-9c09-46d0-9994-f2490af417f8","keywords":null,"link":"/elet/20180530_A_drama_utan_uj_szurikata_erkezett_a_kecskemeti_Vadaskertbe","timestamp":"2018. május. 30. 07:40","title":"A dráma után új szurikáta érkezett a kecskeméti Vadaskertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem éppen a legolvasottabb időszakot választották a helyreigazítás megjelentetésére.","shortLead":"Nem éppen a legolvasottabb időszakot választották a helyreigazítás megjelentetésére.","id":"20180530_mti_magyar_helsinki_bizottsag_os","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8395813-6ed2-4d25-8bde-77d320fd6ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_mti_magyar_helsinki_bizottsag_os","timestamp":"2018. május. 30. 05:26","title":"Elismerte az MTI, hogy hazugságokat tett közzé a Magyar Helsinki Bizottságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A legtöbb munkabaleset Budapesten és Győr-Moson-Sopron megyében történt. ","shortLead":"A legtöbb munkabaleset Budapesten és Győr-Moson-Sopron megyében történt. ","id":"20180531_Itt_a_friss_lista_ezek_a_legveszelyesebb_magyar_munkahelyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4045a6-5ea3-4faa-ae90-743610482fe9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180531_Itt_a_friss_lista_ezek_a_legveszelyesebb_magyar_munkahelyek","timestamp":"2018. május. 31. 10:02","title":"Itt a friss lista: ezek a legveszélyesebb magyar munkahelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha marad is a közéletben, a Jobbikban nem tudja elképzelni politikai pályafutását Dúró Dóra. Mandátuma visszaadásáról még nem döntött.","shortLead":"Ha marad is a közéletben, a Jobbikban nem tudja elképzelni politikai pályafutását Dúró Dóra. Mandátuma visszaadásáról...","id":"20180531_duro_dora_nyilatkozat_kizaras_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7523ed0-4d8e-45ce-afdb-926ef66376cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_duro_dora_nyilatkozat_kizaras_utan","timestamp":"2018. május. 31. 12:42","title":"Dúró Dórának nagyon nehéz napjai vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint az rendben van, ha egy élőlényen belül hajtunk végre biotechnológiai változtatásokat, de ha egyik élő szervezetből származó genetikai állományt viszünk át egy másik élőlénybe, az már nem, mert azzal isten szerepét vesszük át.","shortLead":"Nagy István szerint az rendben van, ha egy élőlényen belül hajtunk végre biotechnológiai változtatásokat, de ha egyik...","id":"20180530_Eleg_megengedo_a_GMOval_szemben_az_uj_agrarminiszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ba95d6-a772-4d99-95c3-880a72aa7591","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Eleg_megengedo_a_GMOval_szemben_az_uj_agrarminiszter","timestamp":"2018. május. 30. 14:57","title":"Elég megengedő a GMO-val szemben az új agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]